Calciomercato – Güler conferma | C’era un’offerta dal Milan - ma …

Calciomercato Milan , il Real Madrid lo aveva proposto ai rossoneri: la pista che porta il giovane turco Arda Guler a Milan o si è raffredda ta Calciomercato Milan , Arda Guler si allontana da Milan o: niente Brahim Diaz 2.0? View this post on Instagram A post ... Continua a leggere>>

Le parole di Arda Guler, giocatore del Real Madrid, sulla sua scelta di trasferirsi ai blancos. Tutti i dettagli Arda Guler, giocatore del Real Madrid, ha parlato a Kafa Sports della sua esperienza ai ...

Continua a leggere>>

Arda Guler, gioiello turco reduce da una stagione sfortunata, potrebbe partire con la formula del prestito e in club impegnato in Champions Aveva fatto impazzire mezza Europa , Milan compreso, nel corso della passata sessione estiva: un gioiello in una vetrina, quella del Fenerbahce , acquistabile a fronte del versamento di una clausola rescissoria relativamente bassa in un ...

Continua a leggere>>