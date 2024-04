Catania - 39enne pregiudicato va in giro con un grosso coltello | fermato e denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di, transitando per piazzale Rocco Chinnici hanno notato un individuo aggirarsi tra le auto in sosta con fare sospetto. A quel punto i poliziotti lo hanno bloccato per un controllo ma lo stesso, sin da subito, si è mostrato alquanto agitato. Sottoposto a perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto unda cucina, di lunghezza complessiva di 28 cm e lama di 15 cm e due involucri, in carta stagnola, contenenti della sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marijuana, per un peso di 0,94 grammi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il soggetto, identificato qualecatanese, senza fissa dimora, è stato accompagnato presso gli ...