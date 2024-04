Geolier al Concertone del Primo Maggio di Roma | sorpresa del rapper napoletano

Nonostante il maltempo domani a Roma sono previste migliaia di persone per il Concertone del Primo Maggio a Circo Massimo. Il piano della Questura per l'evento.Continua a leggere Continua a leggere>>

Il Concertone del primo maggio di Roma sarà trasmesso domani in diretta sia televisiva che radiofonica dalla Rai: ecco come seguire l'evento a partire dal primo pomeriggio dell'1 maggio .

Concertone o Comizione? Ogni Primo Maggio musicale, col battesimo dei sindacati (così come il 25 Aprile) ha la sua croce per il centrodestra, e non fa alcuna differenza che sia all'opposizione o al governo perché nulla e nessun lo potrà sottrarre al ruolo di Malaussène, il capro espiatorio dei ...

