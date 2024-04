Bike sharing in crescita a Bologna | ecco le novità in arrivo

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - Grandinell'ambito del, in questi primi mesi del 2024. Il servizio cittadino, gestito dall'operatore unico Ridemovi, ha raggiunto nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e marzo un totale di 567.356 corse, per un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. Da sottolineare anche unanei del 43% nei noleggi e del 26% nelle distanze percorse. Una soluzione ulteriore per il raggiungimento di una mobilità sempre più sostenibile, grazie a un servizio destinato a migliorare nel tempo. Leattese Settore delin grande sviluppo nel primo trimestre del 2024 a, grazie al servizio offerto dall'operatore unico Ridemovi. Proprio per ...

Pirelli ha deciso di sposare la filosofia green ideando una pratica soluzione di e-bike sharing o rental per le aziende. CYCL-e Around è il nuovissimo servizio dell'azienda italiana, imperniato su una formula di mobilità elettrica cool, intelligente e, soprattutto, a impatto zero.

Il quartiere "300 alloggi " è destinato a cambiare volto. Non solo per la riqualificazione del Settore B, la palestra all'aperto, la riqualificazione dello storico campo di Tufolo e per i nuovi impianti sportivi che sono programmati ma anche per un nuovo sistema di parcheggio ed interscambio con

Boom del bike sharing a Bologna, arrivano 550 nuove biciclette - Non conosce crisi il gradimento dei bolognesi per il bike sharing e per premiarli Ridemovi aggiunge 550 nuove bici.

bike sharing nelle stazioni ferroviarie di Gravina e Altamura, al via il servizio: "Sconti per gli utenti Fal" - Sono le caratteristiche del nuovo servizio di bike sharing che partirà il 6 maggio a Gravina ed il 7 ad Altamura grazie a progetti di sharing mobility presentati da Fal e finanziati dalla Regione

Bologna: boom del bike sharing. In arrivo 550 bici e servizio gratuito per abbonati Tper - (FERPRESS) – Bologna, 30 APR – Con l'inizio di maggio arrivano tantissime novità per il bike sharing a Bologna. Un servizio gestito da Ridemovi, operatore unico in città, che nel primo trimestre del

