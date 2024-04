Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Real Madrid - Champions League 2023 2024

Chi sale e chi scende: due squadre in opposti stati di forma si affrontano in questo incontro valevole per il decimo turno di K-League sudcoreana. Il Suwon FC di Kim Eun-Joong dopo un inizio a rilento ha trovato 3 vittorie consecutive che l’hanno riportato in alta classifica a ridosso del duo di ... Continua a leggere>>

La partenza in campionato non è stata impeccabile né per il Sao Paulo che ha già cambiato allenatore, né per il Palmeiras. Sulla panchina del Tricolor Paulista ora siede il tecnico argentino Luis Zubeldia che ha esordito positivamente in settimana in Copa Libertadores vincendo 2-0 in casa del ...

Continua a leggere>>