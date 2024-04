Vanni | Una sensazione sul mercato Inzaghi e il rinnovo? Vi spiego

(Di martedì 30 aprile 2024) L’Inter ha vinto il campionato di Serie A con cinque giornate di anticipo, motivo per cui avrà tempo per ragionare sule anche sul fronte rinnovi. Di questo ha parlato il collega Francopresente su DAZN. SOCIETÀ A LAVORO – Francoha parlato così deldell’Inter e sul fronte rinnovi: «Quello di Marotta è un annuncio dilungo, questa è la notizia.sarà ancora l’allenatore dell’Inter per i prossimi anni. Mi aspetto una cessione? Su questo Marotta è molto laico. Io penso che uno possa partire, è realistico. Di stagioni dove non si vende nessuno, non ne ricordo. L’Inter sarà più pronta rispetto le altre squadre che inevitabilmente avranno bisogno di un periodo di rodaggio con i nuovi allenatori». Inter-News - Ultime notizie e ...

