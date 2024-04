Finisce in coma etilico a quattro mesi | neonato grave al pediatrico di Bari

(Di martedì 30 aprile 2024) Una vicenda che sembra quasi incredibile. Un bimbo diè ricoverato in rianimazione all’ospedaleGiovanni XXIII di, si trova finito in, provocato dall’assunzione di vino. Nel preparare il biberon, il vino sarebbe stato usato per diluire il latte in polvere. La madre, accortasi dell’errore, lo ha portato al pronto soccorso di Brindisi dove è stato sottoposto ad una lavanda gastrica prima di essere intubato e trasferito. Del caso è stata informata anche la procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe acquisire la documentazione medica sull’accaduto.

