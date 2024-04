Anzio – Maltratta la ex moglie | 39enne arrestato

(Di martedì 30 aprile 2024) Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato-Nettuno, appena hanno ricevuto la denuncia da parte di una donna nei confronti dell’ex coniuge, hanno subito avviato le indagini, che poi hanno permesso di arrestare l’uomo. Quest’ultimo, un italiano di 39 anni, già in passato denunciato dalla donna per il suo essere violento ed aggressivo, con la scusa di voler riprendere il cane, si è portato, nei giorni scorsi, presso l’abitazione della exe, una volta raggiunto il portone di casa, l’ha aggredita costringendola a recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale di. Gli agenti hanno accertato che il rapporto tra i due era terminato nel 2021, quando la donna ha deciso di lasciare il marito a seguito del comportamento violento nei suoi confronti. Infatti, diverse volte, l’ex marito dopo aver fatto abuso di ...

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! nuove sanzioni dagli Usa all’Iran , con conseguenze anche per l’Ue . La decisione del presidente Joe Biden ovviamente arriva dopo l’attacco missilistico iraniano contro ... Continua a leggere>>

Cavese-San Marzano si gioca alle 17: nuove visite per Antonelli - Il Dipartimento Interregionale, su richiesta delle due società, ha disposto lo slittamento alle 17 del fischio d'inizio per la gara tra Cavese e San Marzano, in programma domenica ...

Continua a leggere>>

Roma a mano armata. Pistole e fucili rubati dagli appartamenti per militarizzare la criminalità - Gambizzazioni e omicidi hanno fatto scattare l'allarme. In città è in atto una stretta voluta dalla prefettura ...

Continua a leggere>>

Armi da fuoco a Roma, al setaccio 1.712 possessori: sequestri e denunce - Controlli a tappeto a Frascati, Castel Gandolfo, Velletri, Colleferro, Tivoli, Subiaco, Palestrina e nel litorale sud, tra Pomezia e anzio.

Continua a leggere>>