Perché The Fall Guy è una gran commedia action secondo il suo regista

(Di martedì 30 aprile 2024) TheGuy, con Ryan Gosling ed Emily Blunt, al cinema dal 1° maggio, è un omaggio al cinema stunt degli anni '80, come ci ha spiegato il suo, David Leitch. Quando si parla di film d'azione, del resto, citare i suoi lavoro è imprescindibile. Leitch era dietro alla produzione di John Wick e ha diretto Atomica Bionda, Deadpool 2, Hobbs & Shaw e Bullet Train. Con questo nuovo film, adattamento cinematografico della serie Anni Ottanta Professione pericolo, dimostra ancora una volta quanto è bravo a creare personaggi accattivanti ediose scene. La storia ha per protagonista Colt Seavers (interpretato da Ryan Gosling), un tempo celebrato come il miglior stuntman in circolazione, ma fuori gioco da un po' per colpa di un grave incidente sul set che ha distrutto l'illusione della sua invulnerabilità. A ...