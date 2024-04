Milan - Spalletti presente all’allenamento | ecco il reale motivo | PM News

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Dall’inchiesta di Perugia esce il piano sconvolgente contro la Juve Inchiesta Perugia, il piano per colpire la Juve: dalla cessione di Ronaldo ai conti di ... Continua a leggere>>

L`allenatore dell` Inter , Simone Inzaghi , ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida contro il Cagliari pareggiata per 2-2 e che ha tolto... Continua a leggere>>

Roma e Milan non hanno attraversato un week-end facile. Da una parte la grande paura, il caso Ndicka nella lontana Udine, dall`altra il grande... Continua a leggere>>

TJ - Allenamento terminato. De Sciglio in gruppo. Domani seduta mattutina - 16:54 - DE SCIGLIO IN GRUPPO - La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro la Roma. Allegri può sorridere, perché ha tutto il gruppo a disposizione, ...

Il tecnico azzurro ha assistito alla seduta di Pioli. Si tratta di una visita di cortesia in vista del prossimo campionato Europeo - Il tecnico azzurro ha assistito alla seduta di Pioli. Si tratta di una visita di cortesia in vista del prossimo campionato Europeo ...

Svilar MVP a Napoli, Trevisani: “E' un fenomeno da mesi. Anche fortunato su Osimhen” - Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato anche di Mile Svilar ...

