Vasco Rossi festeggia i 45 anni di Albachiara E Zocca lancia il festival canoro | i casting

(Di martedì 30 aprile 2024) Modena, 30 aprile 2024 -il compleanno di: con due video postati rispettivamente su Facebook e Instagram, il Komandante ricorda il suo ruggente 30 aprile 1979, nascita dell'album 'Non siamo mica gli americani'. E dà la stura ai ricordi: "la comincia a suonare Curreri al pianoforte - scrive -ma alla terza strofa sbotto: 'La voglio più rock'. Allora lo faccio ripartire daccapo, dopo tre strofe più strong, ed è nata così la versione che tutti conoscono". "Non siamo mica gli americani - continua - è un album implicitamente rivoluzionario, realizzato in assoluta libertà e con una dimensione autobiografica di terzo tipo completamente inedita. Il rapporto con le donne, il grande amore finito, il sesso, la seduzione, una breve esperienza di vita militare ...

Un 25 aprile all'insegna della musica per Vasco Rossi . Il cantante di Zocca ha postato oggi, in occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia dai nazifascisti, un filmato in cui intona, con un gruppo di amici , la canzone simbolo della Resistenza partigiana, Bella ciao. «Buon 25 aprile a ...

Festival "vasco rossi" a Zocca: finalisti sui palchi di San Siro e Bari - All'inizio era solo amicizia tra gli organizzatori e il rocker, ora c'è di più: i finalisti avranno l'opportunità di potersi esibire prima dell'inizio dei concerti del tour 2024

Nasce festival 'Zocca Paese della Musica' nel nome di vasco - Nasce il 'Festival 'Zocca Paese della ;Musica', concorso canoro in collaborazione con il suo cittadino più illustre, vasco rossi.

