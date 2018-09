Tumori neuroendocrini quintuplicati | Umberto I Roma vara “task force”

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Possono colpire organi molto diversi tra loro come intestino, pancreas, polmoni e tiroide. Sono i, neoplasie ormonali a bassa incidenza, comunemente conosciute come rare. “Sono patologie sì ‘rare’ ma ‘non troppo’: sappiamo che le diagnosi disono quintuplicate negli ultimi anni e nessuno specialista è in grado di affrontare queste malattie da solo, neanche l’endocrinologo. Per questo abbiamoto ‘Nettare’ (Neuroendocrine Tumors Task Force): un gruppo multidisciplinare composto da diversi specialisti che si occupano del paziente, dalla presa in carico, alla diagnosi, alla scelta congiunta del trattamento, al ‘follow up’“. Lo ha sottolineato all’Adnkronos Salute Andrea Lenzi, coordinatore di ‘Nettare’, e tra i relatori del corso Ecm ‘Up-to-date in tema ...