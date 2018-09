Sanità | sul web il punto su meningite e vaccini | tra ricerca e fake news

Salute spa - il nuovo libro che racconta il “delitto perfetto” in atto sulla Sanità pubblica tra politica e assicurazioni : Settantamila posti letto in meno in dieci anni. Centosettantacinque gli ospedali chiusi. Liste d’attesa sempre più lunghe che fanno aumentare la spesa privata. E per curarsi gli italiani fanno sempre più debiti nel silenzio di una politica che è al riparo da ogni rischio con superpolizze pagate con denaro pubblico. È lo scenario della sanità italiana in cui fa capolino il terzo incomodo: le assicurazioni che intravedono un grande mercato ...

Nuovo botta e risposta tra il candidato governatore del Movimento 5 Stelle Mario Puddu e l'assessore della Sanità Luigi Arru - sull'... : Mentre lui giocava nel mondo digitale, io facevo il medico ospedaliero, parlando con i cittadini, i loro familiari, con i professionisti, medici ed infermieri, mettendo al centro il bisogno delle ...

Sanità - Fnomceo : “Sulla carenza dei medici preoccupazioni condivise con il Ministero” : “Soddisfazione per aver condiviso le nostre preoccupazioni sulla grave carenza di medici specialisti e di medicina generale, nonché sul fenomeno dei medici precari e per aver trovato sintonia di intenti sulle possibili soluzioni”. A esprimerla, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, al termine dell’incontro di ieri pomeriggio al ministero della Salute, ...

Sanità - Lombardia : verifiche Ats sulle azioni anti zanzare dei Comuni : “Abbiamo inviato una Comunicazione a tutte le Ats affinché verifichino in maniera puntuale le azioni messe in campo dai Comuni per quanto riguarda le azioni di contenimento delle zanzare”. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a seguito del recente “incremento dei casi di malattie virali trasmesse da zanzare e in particolare dei casi di West Nile Virus”. ...

Ispezione sanitaria sulla Diciotti : 16 migranti devono sbarcare : Catania, 25 ago., askanews, - Sedici migranti, 11 donne e cinque uomini, devono scendere subito dalla nave Diciotti ormeggiata da cinque giorni al molo di Catania. Il loro sbarco è stato predisposto ...

Caso di malaSanità a Sulmona - Lega chiede dimissioni Direttore generale Asl1 Tordera : 'Com'è noto anche dai fatti di cronaca, un paziente dal peso di oltre 260 kg dopo esser stato rifiutato da due ospedali, prima Teramo poi il "regionale" San Salvatore dell'Aquila, è stato assistito ...

Amazon - passi in avanti sulla Sanità : Teleborsa, - Amazon continua a spingere sulla sanità . Il gigante dell'e-commerce sta concentrando forze ed investimenti sul settore medico ormai da mesi. A conferma della strategia la società ha ...

Lettera aperta del Sindaco di Teramo sulle questioni sanitarie : ... In questi giorni il tema della Sanità è stato più volte al centro del dibattito e della cronaca locale sia per quanto riguarda gli aspetti logistici, in merito alla discussione Ospedale vecchio/...

Il Ministero della Salute avvia uno studio sullo stato sanitario dei lupi : Lo studio sullo stato sanitario del lupo e dei più comuni carnivori selvatici è il tema di un progetto di ricerca del Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, che si avvarrà della collaborazione di una rete costituita da enti di ricerca italiani e Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il progetto sarà coordinato dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, la ...

Vaccini - governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

Sanità in Toscana : quanto incide sulla cura il costo dei farmaci : Dunque non sarebbe legittimo influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco già ...

Sanità. Umberto I - la Cisl Fp vince causa pilota sul salario accessorio dei lavoratori dell’Eastman : Sanità. Umberto I, la Cisl Fp vince causa pilota sul salario accessorio dei lavoratori dell’Eastman. Fusco (Cisl Fp): “Subito gli arretrati a tutti i dipendenti. La Regione non stia a guardare”. “Un risultato importantissimo che non solo riconosce il principio secondo cui, nella stessa Azienda, i lavoratori devono avere le stesse prerogative e lo stesso salario, ma anche che il diritto alle indennità previste dal ...

Inchiesta sulla Sanità in Basilicata - il presidente Marcello Pittella resta ai domiciliari : Il governatore Pd (sospeso dal suo incarico dal momento dell'arresto) è ai domiciliari dal 6 luglio con le accuse di falso e abuso d'ufficio. L'Inchiesta riguarda raccomandazioni e concorsi truccati