Stati Uniti | alla Camera passa la legge contro il consumo di carne di cani e gatti 

Difesa : Stati Uniti - dipartimento di Stato approva vendita aerei da pattugliamento e missili Patriot da 2 - 6 miliardi di dollari a Corea del ... : "La vendita proposta sosterrà la politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale migliorando le capacità navali Coreane di fornire Difesa nazionale e contribuire in modo ...

Stati Uniti : l'occhio dell'uragano Florence vicino all'impatto. Bandiera americana a brandelli [DIRETTA VIDEO] : vicino il landfall di Florence, Uragano di categoria 2 vicino all'impatto. Video in diretta streaming. L'uragano Florence è sempre più vicino all'impatto sulla East Coast Statiunitense, in...

LIVE : uragano Florence sulle coste degli Stati Uniti in diretta - si alza il livello del mare [VIDEO] : Si alza il LIVEllo del mare negli USA, è lo storm surge. Pronto all'impatto l'uragano Florence. L'occhio del ciclone di Florence è sempre più vicino alle coste orientali dell'America, ed...

Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche : Sono popolarissime tra i giovani, soprattutto quelle di un'azienda ben precisa: il governo americano gli ha dato un ultimatum The post Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche appeared first on Il Post.

Stati Uniti : Uragano Florence pronto all'impatto a categoria 2 - DIRETTA : Uragano Florence sulla East Coast, domani il landfall. Si temono gravi danni negli USA. L'Uragano Florence continua a muoversi verso la East Coast degli USA e fortunatamente continua ad indebolirsi...

Tennis - Coppa Davis 2018 : le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal - la Croazia ospita gli Stati Uniti : Dopo gli US Open, l’attenzione del Tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La Coppa cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Francia-Spagna Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick ...

Semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Date - programma e orari. Come vederle in tv : La Coppa Davis cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico. Nel fine settimana si terranno le Semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Due sfide molto interessanti e che vedono le squadre di casa partire con i favori del pronostico. La Francia ospita la Spagna sul veloce di Lille. Una sfida condizionata dall’assenza di Rafael Nadal, ancora fermo ...

Guerra Commerciale : Stati Uniti propongono nuovo round di trattative alla Cina - stampa - : Stati Uniti e Cina sarebbero in procinto di accordarsi su un ulteriore round di trattative per evitare nuove sanzioni da parte della prima economia. A dirlo è il Wall Street Journal. L'iniziativa sarebbe arrivata dall'amministrazione statunitense ed i relativi incontri potrebbero tenersi nelle prossime settimane.

Stati Uniti tra guerra commerciale con la Cina e sanzioni russe : In questo contesto assistiamo a una seria sfida per tutta l'economia globale, in particolare per l'Asia-Pacifico". Fai trading con un conto demo gratuito su Alvexo! Ovviamente, si possono assumere ...

Clima : gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo un report pubblicato oggi a San Francisco, in occasione dell’apertura del summit mondiale sul Clima, nel 2025 gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi di riduzione di biossido di carbonio e di altri gas serra previsti dall’Accordo di Parigi. Le emissioni che dovevano ridursi del 26% scenderanno solo del 17% nel 2025 rispetto ai livelli del 2005. Oggi sindaci, governatori, funzionari eletti e capi di tutto il ...

Uragano Florence : la East Coast degli Stati Uniti col fiato sospeso - milioni di persone nelle aree a rischio [MAPPE] : 1/4 ...

NPD : negli Stati Uniti i dispositivi mobile sono quelli più utilizzati per giocare : PS4? Xbox One? Nintendo Switch? Quale sarà la piattaforma dominante, quella più utilizzata, dai giocatori statunitensi? L'ultima indagine di NPD propone una risposta a questa domanda, che potrebbe sorprendere più di qualche lettore.Come riporta VG24/7, sono infatti i dispositivi mobile a dominare le preferenze dei videogiocatori americani, che utilizzano sì più piattaforme, ma preferiscono di gran lunga gli smartphone e altri device di questo ...

Stati Uniti - uragano Florence in arrivo/ Ultime notizie - "tempesta perfetta"? Charleston può essere sommersa : Stati Uniti, uragano Florence in arrivo nel sud est. Ultime notizie, un milione di persone a rischio evacuazione, gli Stati interessati, South e North Carolina, nonché la Virginia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:01:00 GMT)

Gli Stati Uniti in allerta per Florence : sarà un uragano apripista - in viaggio altri due : L’uragano Florence, già classificato nella categoria 4, nella sua corsa verso le coste sud-orientali degli Stati Uniti potrebbe ancora accumulare energia. Con i due uragani che lo seguono, Isaac e Helene, appena nati e molto meno potenti, inaugura la serie di questi violenti fenomeni atmosferici. “Dopo l’estate le condizioni meteo consentono uno scambio di aria dal polo Nord all’equatore”, ha osservato Claudio ...