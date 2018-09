PS4 | disponibile l' aggiornamento di sistema 6 00

Final Fantasy XV Pocket Edition HD è disponibile per PS4 e Xbox One : Final Fantasy XV Pocket Edition HD, l'esperienza rivisitata di Final Fantasy XV con uno stile grafico adorabile e comandi intuitivi, è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4 e sarà presto disponibile per Nintendo Switch.Pubblicato originariamente su dispositivi iOS, Android e Windows 10, questa nuova versione dell'amato e acclamato Final Fantasy XV, che ha superato gli 8,1 milioni di copie fisiche e digitali vendute in tutto il mondo ad ...

Disponibile la demo di Mega Man 11 per Nintendo Switch - PS4 e Xbox One : Come segnalato da Comicbook, Capcom ha reso Disponibile la demo di Mega Man 11 su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. La versione per l'ibrida era stata già pubblicata nella giornata di ieri sull'eShop.Nella demo potrete scegliere il livello di difficoltà e cimentarvi contro "nemici di tutti i tipi e le trappole nel livello Block Man". Inoltre, sarete incoraggiati a utilizzare vari strumenti tra cui il nuovo sistema Double Gear, utile a rallentare ...

Spider-Man : disponibile gratuitamente un tema per PS4 sullo store europeo : Marvel's Spider-Man è finalmente arrivato e, poco fa, abbiamo ammirato alcuni video dedicati all'esclusiva PS4, compreso il trailer di lancio esteso. Con l'arrivo del gioco Sony e Insomniac hanno deciso di pubblicare un tema gratuito per PlayStation 4.Inizialmente disponibile solo per gli utenti nordamericani, ora è possible procedere al download del tema dal PlayStation store europeo.Come riporta PlayStation LifeStyle, si tratta di un tema ...

V-Rally 4 è finalmente disponibile per PS4 e Xbox One : Bigben e Kylotonn Racing Games sono orgogliose di annunciare che V-Rally 4 è finalmente disponibile. Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio che presenta tutte le discipline disponibili nel gioco.Ogni disciplina offre un'esperienza di guida unica e differente dalle altre. V-Rally 4 spingerà i fan delle corse fino al loro limite per imparare nuove tecniche di guida nel Rally, nell'Extreme-Khana, nel V-Rally Cross, nella modalità ...

Spider-Man : disponibile gratuitamente un tema per PS4 : L'uscita di Marvel's Spider-Man è ormai alle porte ed è accompagnata da un grande entusiasmo. Nella giornata di ieri sono spuntate le prime recensioni e, generalmente, fino ad ora la risposta è stata positiva. Ora, per aumentare l'eccitazione, Sony e Insomniac stanno permettendo ai giocatori di scaricare un tema gratuito per PlayStation 4.Ottenere un codice per il tema è facile. Visitate il portale Marvel's Spider-Man su PlayStation.com, ...

Dragon Quest XI : Echi di un'era perduta è finalmente disponibile per PS4 e PC : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, l'ultimo titolo dell'acclamata serie di giochi di ruolo e perfetto punto di partenza per i nuovi giocatori, è ora disponibile per PlayStation 4 e PC/STEAM. I fan di lunga data, così come i nuovi giocatori, potranno vivere l'accattivante storia di un eroe perseguitato e del suo viaggio insieme a un divertente gruppo di compagni leali, per risolvere il mistero del suo ...

PS4 : disponibile l'aggiornamento firmware 5.56 : Nella mattinata di oggi, Sony ha reso disponibile per tutti gli utenti PlayStation 4 l'aggiornamento firmware 5.56 che può ora essere scaricato su tutti i dispositivi della famiglia PS4.Come succede spesso in questi casi, l'aggiornamento non introduce consistenti novità ma piuttosto migliora la performance generale della console. Come riporta Gamepur, l'update pesa infatti solo 438 MB, troppo poco per qualsiasi modifica tangibile all'ecosistema ...

Divinity : Original Sin 2 : Definitive Edition disponibile per PS4 e Xbox One : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition è disponibile in versione fisica in Italia per PS4 e Xbox One, portando i giocatori nel mondo GDR più ricco di sempre su console. Le versioni digitali saranno disponibili da domani. Sviluppato da Larian Studios, Divinity: Original Sin 2 Definite Edition è stato nominato "Miglior GDR" ai Gamescom Awards 2018, dopo il 2018 BAFTA Award ottenuto ...

Shenmue I & II disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e PC : Preparatevi ad immergervi nuovamente in una delle saghe più richieste nella storia di SEGA; Shenmue I & II è ora disponibile in versione fisica e digitale per Playstation 4 e Xbox One e in versione solo digitale per PC. Shenmue I & II arriva oggi La re-release di Shenmue I & II è la versione definitiva di questi classici, che mantengono intatte tutte le caratteristiche originali come il coinvolgente ...

Transference : Disponibile la Demo su PS4 con supporto VR : Ubisoft ha annunciato che una Demo standalone del thriller psicologico Transference è ora Disponibile su PlayStation VR e sui sistemi di intrattenimento PlayStation 4. Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con SpectreVision, la società di produzione fondata da Elijah Wood, Daniel Noah e John C. Waller. Transference: Prova la Demo GRATIS, anche in VR! Il gioco sarà Disponibile in tutto il mondo dal 18 settembre ...

PES 2019 : Disponibile la DEMO su PC - PS4 e Xbox One : Konami annuncia ufficialmente la disponibilità della DEMO GRATUITA di PES 2019, Disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC Steam. Con la versione di prova è possibile utilizzare 12 squadre, tra cui Inter, Milan e Barcellona. PES 2019: Scarica la DEMO GRATIS La DEMO di PES 2019 ha un peso di 3,8 GB ed è Disponibile al download GRATUITAMENTE sulle piattaforme riportate, ricordandovi che il lancio della versione ...

GRIP : Combat Racing sarà disponibile dal 6 novembre su PC - Xbox One e PS4 : Wired Productions ha annunciato oggi che il successore spirituale di Rollcage, GRIP: Combat Racing sarà disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam dal 6 novembre 2018.Come riporta VG247, in GRIP i giocatori dovranno affrontare 22 tracciati in svariati mondi ostili scegliendo uno dei 15 bolidi corazzati. Per raggiungere la vittoria si potrà fare uso di un vasto arsenale che avrà effetto sugli avversari ma anche sull'ambiente circostante, ...

The Walking Dead The Final Season : Disponibile la DEMO su PS4 e Xbox One : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e la Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno distribuito oggi una nuova DEMO giocabile di The Walking Dead: The Final Season. La DEMO presenta la sequenza di gioco iniziale della nuova stagione in uscita e offre ai giocatori la prima occasione di provare il nuovissimo sistema di combattimento, il sistema di visuale e la grafica di The Final Season. La DEMO è ...

Disponibile la demo di The Walking Dead : The Final Season per PS4 e Xbox One : Telltale Games ha reso Disponibile una versione di prova del suo atteso The Walking Dead: The Final Season.Come riporta Comicbook, se siete tra coloro che non riescono ad aspettare il 14 agosto, giorno della data di lancio del primo episodio della stagione Finale, potete ora provare la demo in versione PS4 e Xbox One. La versione di prova vi consentirà di giocare i primi 15 minuti dell'avventura, quel tanto che basta per farvi ...