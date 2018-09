Governo | Di Maio | “Con Tria nessuna minaccia o ultimatum Siamo per manovra coraggiosa ma

Di Maio ad Affaritaliani.it : "Non leggo i giornali Il conflitto di interessi è nel contratto di Governo" : Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio, la questione della libertà di informazione e degli intrecci dei giornali con i grandi gruppi industriali e finanziari è tornata all’ordine del giorno nell’agenda di governo.In un’intervista al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Segui su Affaritaliani.it

Tensione di Governo - Di Maio : o reddito di cittadinanza o Tria lasci : La Legge di bilancio si avvicina e si fanno sempre più minacciose le parole del ministro del lavoro, Luigi Di Maio, così come la Tensione nel Governo. Il succo è: se non è in grado di garantire in manovra i fondi per far partire il reddito di cittadinanza già a maggio 2019, il Movimento 5 Stelle chiederà le dimissioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Il messaggio filtra in mattinata da diverse fonti qualificate pentastellate e dà ...

Pressing Di Maio su Tria : in manovra reddito di cittadinanza o Governo rischia : I cinquestelle al ministro dell'Economia: 'avanti con determinazione per realizzare ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale ma non abbiamo mai parlato di dimissioni di Tria' dice Di Maio. Il movimento chiede di destnare 10 ...

Di Maio si gioca tutto sul “Reddito di Cittadinanza” o saranno problemi per il Governo : Luigi Di Maio: “Reddito di cittadinanza in legge di bilancio”, messaggio al Governo del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Intervenuto a Cartabianca, il leader M5s ha commentato: “Noi abbiamo detto dal primo giorno che non era una sfida quella di superare il 3 per cento: se serviva per mantenere le promesse agli italiani, lo avremmo fatto. Ma sembra che non serva, la manovra può essere coraggiosa tenendo i conti in ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “O è nella legge di bilancio o c’è un grave problema per questo Governo” : “Il Reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c’è oppure c’è un grave problema per questo governo. Noi lo facciamo, agli italiani abbiamo fatto una promessa”. La parole sono quelle del vicepremier M5s Luigi Di Maio che, dopo le ultime indiscrezioni sulle tensioni con l’alleato di governo del Carroccio in tema di interventi economici, ha ribadito che i grillini non intendono accettare ...

Reddito di cittadinanza : Salvini ora frena<br>Di Maio evoca la crisi di Governo : Il Reddito di cittadinanza rappresenta una delle grandi promesse fatte dal Movimento 5 Stelle, uno dei temi portanti della campagna elettorale e qualcosa che gli elettori vogliono con una certa priorità. Esattamente come la flat tax è una delle promesse fatte dalla Lega in campagna elettorale, insieme al superamento della legge Fornero sulle pensioni. Tutto è stato messo nel contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle e ora i ...

Di Maio alza la voce : reddito di cittadinanza o grave problema per il Governo : A meno di un mese dal varo della nuova legge di Bilancio il Movimento cinque stelle alza la voce. Mentre emergono ulteriori dettagli del provvedimento, il vicepremier Luigi Di Maio avverte in tv a Carta Bianca: “Il reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O C’e’ o c’e’ un grave problema per questo Governo. Noi lo facciamo tenendo i conti in ordine, agli italiani abbiamo fatto una ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza in legge di bilancio"/ Ultime notizie M5s "o si farà o problemi per Governo" : Di Maio: "Reddito di cittadinanza in legge di bilancio". Ultime notizie M5s, il ministro del Lavoro avvisa la Lega:"o si farà o problemi per Governo".(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza subito in manovra o sarà grave problema per Governo' : In occasione della puntata di Cartabianca su Raitre di questo martedì 11 settembre è intervenuto il vicepremier, nonché ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio. Il leader del M5S si è soffermato in modo particolare sull'imminente legge di bilancio che dovra' essere varata dal Governo. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto sui temi economici. 'O nella manovra c'è il reddito di cittadinanza o c'è un grave problema ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza in manovra o sarà un grosso problema per il Governo" : 'La manovra dovrà contenere anche il reddito di cittadinanza a ltrimenti si aprirà un problema per il governo'. La minaccia arriva direttamente da Luigi Di Maio. In una intervista a Cartabianca su Rai ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza in manovra o ci sarà un grosso problema per il Governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il reddito di cittadinanza sarà presente nella manovra autunnale. E se così non dovesse essere, ci sarebbe "un grosso problema nel nostro governo": "Ci sono tante voci di copertura e dimostreremo che manterremo le promesse", assicura Di Maio.Continua a leggere

Di Maio : "Se il reddito cittadinanza non sarà in manovra ci saranno problemi per il Governo" : La manovra dovrà contenere anche il reddito di cittadinanza altrimenti si aprirà un problema per il governo. Lo ha detto a Cartabianca su Rai Tre Luigi Di Maio, vice presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle. "O c'è o c'è un grande problema per questo governo. Lo facciamo tenendo i conti in ordine, ma lo facciamo", ha ribadito, assicurando che questa legge di Bilancio ...

Sentenza Lega - Di Maio : "I fatti risalgono ai tempi di Bossi - nessuna ricaduta sul Governo" : "La Sentenza fornisce ai magistrati gli strumenti per reperire i fondi. Come ho sempre detto, i fatti risalgono ai tempi di Bossi, quindi, c'è una Sentenza e va rispettata. nessuna ricaduta sul ...

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...