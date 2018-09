VUELTA 2018 Streaming video e diretta tv | un tuffo nella storia percorso e orario 17^

VUELTA 2018 – Cronometro flop per Nibali - lo Squalo vede il lato positivo : “nessun fastidio alla schiena nonostante lo sforzo” : Vincenzo Nibali e le sue difficoltà alla Vuelta di Spagna 2018, le parole dello lo Squalo dello Stretto dopo la sedicesima tappa della corsa iberica La stagione di Vincenzo Nibali, dopo la caduta al Tour de France 2018, è diventata in salita. Gli obiettivi fissati dallo Squalo dello Stretto a gennaio, che prevedevano grandi prestazioni alla Grande Boucle, alla Vuelta ed al Mondiale di Innsbruck, sono diventati utopie dopo ...

VUELTA a Espana 2018 - 17ma tappa : Getxo-Balcón de Bizkaia. Salita finale spaccagambe - quasi 10% di pendenza media! : Non saranno montagne insormontabili, ma la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 promette davvero molto spettacolo: entra nel vivo la terza settimana dopo la cronometro individuale che ha spostato leggermente gli equilibri. Da Getxo a Balcón de Bizkaia, 157 chilometri: si arriva in Salita, su un’ascesa inedita e davvero molto dura. Ci sarà sicuramente battaglia. Percorso Siamo nei Paesi Baschi, regione rinomata per le corse ...

Classifica VUELTA 2018/ La maglia rossa e le altre graduatorie (17^ tappa) : Classifica Vuelta 2018: la maglia rossa è sulle spalle di Simon Yates. Vediamo le altre graduatorie alla 17^ tappa della classica spagnola a tappe.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:00:00 GMT)

VUELTA 2018 - oggi tappa 17. Orari tv - percorso e favoriti : Ancora montagna alla Vuelta, tappa per fughe, ma anche i big potranno attaccarsi Vuelta 2018, classifica e risultati dopo la crono di ieri Vuelta 2018, le pagelle della cronometro di Angelo Costa

VUELTA a España 2018 - la tappa di oggi (mercoledì 12 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, mercoledì 12 settembre, andrà in scena la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. percorso mosso, non particolarmente impegnativo nella prima metà, dove si affrontano i Gran Premi della Montagna di terza categoria di Alto de la Arboleda (6,7 km al 5%) al 17° chilometro e Alto de San Juan de Gaztelugatxe (3,8 km al 7,6%) dopo 85 km. Negli ultimi 45 km la corsa potrebbe ...

VUELTA 2018/ Streaming video e diretta tv - vincitore - percorso e orario 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia, 157 km: vincitore sul duro arrivo in salita, percorso e orario (oggi mercoledì 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 03:25:00 GMT)

VUELTA a España 2018 - parla Vincenzo Nibali : “Nessun fastidio alla schiena - nonostante la posizione estrema” : Al termine della cronometro individuale odierna da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri, sedicesima tappa della Vuelta a España, Vincenzo Nibali si è concesso ai microfoni di Claudio Ghisalberti, de “La Gazzetta dello Sport“, analizzando le risposte ricevute dal fisico nel corso della frazione. Il messinese ha rivelato al giornalista della Rosea: “Quando non hai lo stimolo è diverso, non sei concentrato al ...

VUELTA 2018 – Yates guadagna secondi preziosi - ma non s’illude : “al Giro avevo più vantaggio eppure…” : Dopo la sedicesima tappa della Vuelta di Spagna Simon Yates conquista secondi preziosi sui diretti rivali, aumentando il distacco da Valverde: le parole del corridore britannico La sedicesima tappa della Vuelta di Spagna, unica cronometro a squadre per la corsa iberica, incorona Rohan Dennis, ma conferma anche la maglia rossa di Simon Yates. Il ciclista della Mitchelton-Scott dopo la frazione odierna ha aumentato il suo distacco da ...

VUELTA a España 2018 : Vincenzo Nibali - una cronometro al risparmio pensando ai Pirenei. Lo Squalo punta ad una tappa : “Quando non hai lo stimolo è diverso, non sei concentrato al massimo. Una buona prestazione, un ottimo esercizio che ti tiene impegnato per molto tempo ad una velocità alta. Era una crono velocissima, in discesa serviva un rapporto lunghissimo, si andava via a 80 km/h. Le salite non le ho fatte a tutta perché non serviva e vedremo nelle prossime giornate, visto che ci saranno tappe molto più adatte” come prevedibile, e come ...

VUELTA a España 2018 : restano in sei a giocarsi la vittoria. La corsa si deciderà in montagna. Tutto ancora incerto : Simon Yates, Alejandro Valverde, Steven Kruijswijk, Nairo Quintana, Enric Mas e Miguel Angel Lopez: sei nomi, un solo trofeo in palio. Alla Vuelta a España 2018 regna l’incertezza, la battaglia per il trionfo generale è una discussione ancora aperta tra i corridori citati precedentemente. Nelle prime due settimane di corsa i big non hanno mai affondato il colpo, pertanto i distacchi tra i migliori sono rimasti contenuti: tra ...

VUELTA a España 2018 : il borsino dei favoriti dopo la cronometro. Yates saprà gestire la terza settimana? Kruijswijk mina vagante - Quintana deve attaccare : La lotta per la maglia rossa alla Vuelta a España 2018 è entrata nel vivo con la cronometro odierna, che ha aperto la terza ed ultima settimana di corsa. I 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega hanno portato distacchi importanti tra i big, andando a cambiare la top 5 della classifica generale. Una sfida contro il tempo che ha dato delle indicazioni importanti sulle possibilità dei pretendenti alla vittoria. Andiamo quindi a scoprire il ...

VUELTA a España 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Dennis spaziale - Kruijswijk e Mas sorprendenti - deludono i colombiani : Rohan Dennis vola nella sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. L’australiano della BMC, l’unico a fermare il cronometro sotto i 38 minuti, fa il vuoto: lo statunitense Joseph Rosskopf e lo spagnolo Jonathan Castrovejo sono coloro che si avvicinano di più, a 50″ di distanza. Tra i big ottima prova dell’olandese Steven Kruijswijk, quarto a ...

VUELTA 2018 - classifica e risultati dopo la crono di oggi : Vince la cronometro lo specialista Rohan Dennis. Distacchi minimi tra i grandi della graduatoria: Valverde rosicchia 7'' a Yates, mentre Quintana viene scavalcato da Kruijswijk sul terzo gradino del ...

VUELTA a España 2018 : le voci dei protagonisti. Steven Kruijswijk : “Non divento il favorito per il successo finale” : Nella tappa odierna della Vuelta, la cronometro individuale ha incoronato l’australiano Rohan Dennis, mentre in ottica classifica generale belle prestazioni del dell’olandese Steven Kruijswijk, che rientra prepotentemente in gara per il successo finale, e dell’iberico Enric Mas. Soffrono invece i colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, così come il francese Thibaut Pinot, mentre si difende bene il leader della ...