Migranti | l' Italia replica all' Onu Richiamo infondato Qui non c' è razzismo

Migranti - Moavero 'Iniziativa dell Onu dispiace - parole inappropriate contro l Italia' : Si definisce amareggiato, Enzo Moavero Milanesi. Il ministro degli esteri - ospite di Circo Massimo su Radio Capital - ripercorre il caso che ha visto l'Italia finire nel mirino ieri all'Onu. ...

Migranti - denuncia Onu : in Italia violenza e razzismo - invieremo team : L'Alto Commissario per i diritti umani: 'Negare ingresso a navi Ong ha conseguenze devastanti per persone già vulnerabili. Una squadra anche in Austria' - "Abbiamo intenzione di inviare personale in ...

Onu - Bachelet : “Task force in Italia per monitorare atti di violenza e razzismo contro Migranti - africani e Rom” : “Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom”. Parole di Michelle Bachelet, nuovo Alto Commissario Onu per i diritti umani. L’ex presidentessa cilena, a un mese dalla nomina, esordisce al 39° Consiglio di Ginevra con un’orazione tutta rivolta al tema delle migrazioni, e annuncia ...

Onu : "In Italia violenza e razzismo contro i Migranti - invieremo un team di controllo" : "Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Lo ha annunciato oggi a Ginevra Michelle Bachelet, neo Alto commissario Onu per i diritti umani, aprendo i lavori del Consiglio Onu per i diritti umani, riunito fino al 28 settembre, precisando che una squadra sarà inviata, per motivi analoghi, anche in ...

L'Onu manderà osservatori in Italia per le violenze e il razzismo sui Migranti : "Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e razzismo contro migranti, persone di origini africane e rom": lo ha affermato l'ex presidente cilena, Michelle Bachelet, a Ginevra nel suo discorso inaugurale come Alto Commissario dell'Onu per i Diritti Umani. Personale Onu sarà inviato anche in Austria, ha aggiunto, sottolineando che "dare ...

