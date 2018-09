Copyright | cosa prevede la riforma in Commissione Ue Ultime notizie | Wikipedia protesta

Cosa succederà con la riforma europea del Copyright ? : Che vincerà comunque Google, perderanno i piccoli siti di informazione, e i grossi giornali resteranno nei soliti guai The post Cosa succederà con la riforma europea del copyright? appeared first on Il Post.

Direttiva Copyright - il Parlamento europeo vota. Cosa può fare l’Italia per opporsi : In questi giorni si è parlato molto della Direttiva copyright e delle iniziative a sostegno o contro l’adozione del testo da parte del Parlamento europeo. Cosa succederà all’assemblea di oggi e come si comporteranno in seguito gli Stati? Oggi, 5 luglio, tecnicamente si vota sull’avvio dei negoziati del cosiddetto “trilogo”, ovvero sulle discussioni che il Parlamento avrà con il Consiglio dell’Unione europea di cui fanno ...