Otto e mezzo | Puntata 10 settembre 2018 | In diretta

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista primo ospite di stagione. Telese : "A Rete 4 impazziranno" : Lunedì torna Otto e mezzo e lo fa con un ospite d’eccezione: Alessandro Di Battista. A rivelarlo è stata la stessa Lilli Gruber, ospite giovedì sera a In Onda.A David Parenzo e Luca Telese, che l’hanno sostituita per tutta l’estate, la giornalista ha parlato a lungo del suo ultimo romanzo, “Inganno”, e annunciato il collegamento dal Guatemala dell’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, con cui dibatterà dell’attuale situazione di ...

Tabaccaio non versa al Monopolio - giocate al lOtto per mezzo milione : In una sola settimana non ha riversato ai Monopoli di Stato oltre mezzo milione di euro provenienti dalle giocate del lotto. Adesso, per il titolare di una ricevitoria di Scampia, in via Attilio ...

DAZI AUTO - TRUMP MINACCIA UE “25% SU OGNI MEZZO”/ Sparata elettorale - ma occhio a sOttovalutare il tycoon : DAZI sulle AUTO, TRUMP MINACCIA i costruttori UE “25% su OGNI MEZZO”. Lamborghini, Ferrari, Porsche e Jaguar le più penalizzate. Prosegue la guerra commerciale(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Autostrade : Mezzo miliardo e ponte in Otto mesi. Ma il governo attacca : 'No alle elemosine - avanti la revoca' : I vertici della società manifestano cordoglio e vicinanza alle famiglie dei morti e dei feriti, alla città di Genova: 'Ci scusiamo profondamente. Di Maio è chiaro: 'Pretendiamo risarcimenti credibili ...

Autostrade : "Ricostruiremo un ponte in Otto mesi" "Mezzo miliardo per famiglie delle vittime e sfollati" : L'Ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, ha poi evitato di dire che Autostrade si assume la responsabilità dell'accaduto: "La giustizia farà il suo corso". Duro commento anche di Salvini: "Da Autostrade il minimo sindacale"

Autostrade : «In Otto mesi nuovo ponte in acciaio. Mezzo miliardo per l'emergenza». Ma il Governo non cambia idea «Avanti con la revoca» : Autostrade, a quattro giorni dal crollo del ponte Morandi e dopo le critiche arrivate per non essere scesa in campo subito in aiuto delle vittime «si scusa profondamente» per la distanza...

Entro Otto mesi un ponte di acciaio e mezzo miliardo per le famiglie : 'Realizzeremo un nuovo ponte. otto i mesi che, gli studi ci dicono, servono tra demolizione e ricostruzione di una struttura in acciaio meno impattante per la Valpolcevera'. Lo ha annunciato Giovanni ...

Autostrade : 'In Otto mesi nuovo ponte in acciaio. Mezzo miliardo per l'emergenza - chiediamo scusa a Genova' : 'Profonda tristeza nel cuore. Faremo il possibile per alleviare le sofferenze'. Lo ha detto Fabio Cerchiai presidente di Autostrade per l'Italia, nel corso di una conferenza stampa a Genova per ...

