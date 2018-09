Di Maio con l' accordo Ilva in mano torna dai padroni L' intervista al Sole 24 è un

Di Maio e la telefonata a Salvini : attento alla spallata - vogliono il M5S con il Pd : Le parole del vicepremier del Movimento 5 stelle all’alleato leghista: fermati con gli attacchi ai magistrati, o io non reggo

Vitalizi - 700 ricorsi contro i tagli : Di Maio attacca ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio...

“Non è un golpe giudiziario”. La retromarcia di Salvini. Dietro il ripensamento (anche) un colloquio con Di Maio : Davanti a Villa d'Este si scatena la bagarre. Un corpo a corpo tra giornalisti e operatori da un lato, sicurezza e forze dell'ordine dall'altro. L'attesa per Matteo Salvini è spasmodica. Il problema? Le telecamere sono puntate verso l'ingresso, ma "il ministro vuole lo sfondo del lago". Richiesta respinta al mittente. Il ministro dell'Interno esce, e alla prima risposta si capisce già il messaggio che è venuto a comunicare ...

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Di Maio ha rimosso la misura con cui voleva annullare la cessione dell’ILVA : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha cancellato (PDF) il procedimento di ufficio che avrebbe annullato la cessione dell’acciaieria ILVA ad ArcelorMittal. Con un provvedimento del ministero, Di Maio ha annullato la procedura che aveva aperto accusando il The post Di Maio ha rimosso la misura con cui voleva annullare la cessione dell’ILVA appeared first on Il Post.

Oltre 700 ex deputati ricorrono contro il taglio dei vitalizi. Di Maio : “Non conoscono vergogna” : Sono già quasi 700 i ricorsi presentati da ex deputati della Repubblica contro il taglio dei vitalizi approvato dalla Camera qualche mese fa. Di Maio commenta: "Ma questi ex dis-onorevoli lo sanno cosa è la giustizia sociale? Credo di no,ma lo scopriranno presto. E lo scopriranno anche gli ex senatori".Continua a leggere

SALVINI : "NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO - RISPETTO LAVORO DI TUTTI"/ Ultime notizie - alta tensione con Di Maio? : SALVINI indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:53:00 GMT)

Due vicepremier a confronto : i motivi del sorpasso di Salvini a Di Maio : L'analisi di Sartoria Politica per Today: come ha fatto la Lega a staccare il M5S, capovolgendo i risultati delle elezioni...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l’incontro chiarificatore con Di Maio : «Io sono amico di tutti, anche dei magistrati che indagano su di me - ha detto il ministro dell'Interno stemperando le polemiche-. Ho la coscienza così a posto che sono disposto ad essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato»

Ponte Morandi - Di Maio : “Faremo esposto per danno erariale a Corte dei Conti contro ex ministri. Paghino di tasca propria” : “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade Paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al ...

Di Maio sta con Salvini : "Rispetti magistratura - ma sulla Diciotti scelte condivise" : Le parole di Salvini contro i magistrati siciliani che gli contestano l'accusa di sequestro di persona aggravato per il caso...

Salvini - frasi di berlusconiana memoria; Di Maio lo bacchetta : 'Rispetto per i magistrati' : Questo articolo è stato verificato con: https://www.agi.it/cronaca/diciotti_di_Maio-4354432/news/2018-09-07/ https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/07/Salvini-inchieste-vogliono-fermarmi-io-sono-...

Luigi Di Maio sta con i giudici e scarica Matteo Salvini : “Sulla vicenda della nave Diciotti sapevamo che le decisioni erano forti, ma le rivendichiamo come governo e abbiamo dato il