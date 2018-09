Roma | Monchi | ' L' obiettivo | portare la squadra al massimo E sul tecnico decido io'

Roma - Monchi : 'Vendere non è un male. Malcom? Fatto il possibile' : Sono questi i miei due obiettivi", parole chiare quelle rilasciate dal dirigente spagnolo in un'intervista a Sport Illustrated registrata lo scorso 30 agosto. "Per quanto tempo si andrà avanti così? ...

Roma - il ds Monchi ed i programmi del club : “vendere non è un male - le decisioni le prendo io” : Il ds della Roma Monchi ha parlato della sua gestione del club giallorosso sotto il profilo del calciomercato Il ds della Roma Monchi, ha rilasciato una lunga intervista a Sports Illustrated, all’interno della quale ha parlato del suo ruolo in giallorosso. Il ds ha svelato il proprio apporto alla causa in casa Roma: “Ho pensato che la Roma fosse il club che, tra i tanti che mi hanno cercato, mi offrisse la possibilità di essere ...

Roma - Monchi prepara l’assalto a un ex obiettivo del Napoli : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Roma - sondaggio per Marchisio : Monchi punta il “Principino” : Roma, sondaggio Marchisio- Come riportato dai colleghi di “La Repubblica” (edizione Roma), la società giallorossa avrebbe chiesto informazioni al padre-agente di Claudio Marchisio sulla possibilità di una trasferimento nella capitale dell’ormai ex centrocampista bianconero. Un tentativo reale e concreto. Monchi ci proverà, ma come noto, lo stesso Marchisio, nelle scorse settimane, ha confermato il suo pensiero: ...

Nainggolan ed il like contro Monchi e Pallotta : anche l’ex si unisce alla bufera Roma : Strootman ha lasciato la Roma tra mille polemiche, i tifosi non sono d’accordo con le scelte della società, idem Nainggolan In casa Roma, dopo la cessione di Strootman, il tifo giallorosso si è rivoltato contro la proprietà e la dirigenza del club, rei d’aver venduto in un colpo solo tre big del calibro di Alisson, Nainggolan ed appunto Strootman. L’anima della squadra è stata azzoppata ed anche Nainggolan sembra pensarla ...

Roma - Monchi commenta così la (giusta) cessione di Strootman : Roma in campo contro l’Atalanta, prima del match importanti indicazioni di Monchi ai microfoni di ‘Sky Sport’, ecco il commento sulla cessione di Strootman: “Chi va via dalla Roma lo fa anche perchè lo vuole, no? Nessuno punta una pistola alla testa per obbligare qualcuno ad andarsene. E’ una scelta che abbiamo fatto tutti, era una situazione che in questo momento doveva andare avanti. L’anno scorso ha ...

