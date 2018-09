Asia Argento | X Factor Dopo il “licenziamento” entra nella Casa del Grande Fratello Vip?

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Cast e anticipazioni : Asia Argento? Spunta l'ipotesi... : Cast e anticipazioni della nuova edizione del GRANDE FRATELLO Vip: il reality, condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, andrà in onda dal 24 settembre.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 03:05:00 GMT)

X Factor 12 - il pubblico scopre un bravissimo giudice; Asia Argento : Tutti i social network puntati sull’attrice e il suo “debutto” alle audizioni. E già qualcuno rimpiange che non sarà in giuria Asia Argento piace e convince. È stata questa la reazione, decisamente inaspettata, da parte del pubblico di X Factor. Come annunciato in conferenza stampa e ribadito dal conduttore Alessandro Cattelan in un messaggio che ha introdotto la prima puntata, la produzione ha deciso di mandare in onda le registrazioni delle ...

Grande Fratello Vip : Asia Argento sarà una concorrente? Ecco cosa sta succendendo : Nelle ultime ore una notizia che ha del clamoroso sta circolando sui siti di gossip e dei quotidiani più famosi, “Asia Argento potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip“. Stando a quello che si legge su Libero, Velvet e Il Tempo, l’ex giudice di X Factor potrebbe entrare nella casa di Cinecittà, anche i bookmaker hanno iniziato a quotare l’ingresso di Asia al 2,5%. “Travolta dallo scandalo sessuale e dalle accuse dell’attore ragazzino Jimmy ...

X Factor - Agnelli e Fedez difendono Asia Argento. Ma ecco chi la sostituirà : La prima puntata di "X Factor 12" è stata vista da una media di 1.153.000 telespettatori, un risultato inferiore al 2017 e 2016 quando il talent show partì una settimana dopo. Ieri sera, su Sky Uno, ...

X Factor - le lacrime di Asia Argento per l’interpretazione della 18enne di “Io che amo solo te” : l’esordio al talent : Buona la prima per X Factor e, soprattutto, per Asia Argento. Giovedì 6 settembre è andata in onda su Sky la prima puntata (le altre andranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno) delle audizioni e l’attrice italiana ha convinto telespettatori e social, tanto che su Facebook e Twitter è partita una sorta di campagna affinché i responsabili del programma ci ripensino e decidano di tenerla, nonostante il caso Bennet. Argento, insieme a ...

Asia Argento - Morgan svela la verità sulla loro storia : 'Mi ha fatto arrivare a pesare 45 chili' : Morgan , ospite del programma La mia passione in onda su Rai Tre, racconta l' amore burrascoso con Asia Argento e quel rapporto che lo ha fatto arrivare a pesare 45 chili . 'In quel periodo non mi ...

