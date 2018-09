Ascolti TV | Venerdì 7 settembre 2018 In 6 | 8 mln per la Nazionale 31 5%

Ascolti tv venerdì 7 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Italia - Polonia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Rocco Schiavone ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film EX - Amici come prima! ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Room, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film La fidanzata di papà ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 7 settembre 2018 : Roberto Mancini Nella serata di ieri, su Rai1 la partita della Nations League Polonia-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Per amore di una sorella raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 La Fidanzata di Papà ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ex – Amici Come Prima ha ...

Ascolti TV | Venerdì 31 agosto 2018. Vince Il Matrimonio che Vorrei (14.1%) - solo il 12.7% per Lucio!. Chi Ti Conosce sprofonda allo 0.9% : Michelle Hunziker e Ron Nella serata di ieri – Venerdì 31 agosto 2018 – su Rai1 Il Matrimonio che Vorrei ha conquistato 2.644.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Lucio!, serata in onore di Dalla, ha raccolto davanti al video 1.904.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 812.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 1.034.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Venerdì 31 agosto 2018 : Michelle Hunziker e Ron Nella serata di ieri – Venerdì 31 agosto 2018 – su Rai1 Il Matrimonio che Vorrei ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Lucio!, serata in onore di Dalla, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Elementary ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Una strada verso il domani 2 ha ...

Ascolti tv venerdì 31 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Il matrimonio che vorrei ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Elementary ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La miniserie Una strada verso il domani 2 - Ku Damm 59 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Lucio! ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018. Aspirante Vedovo 15.9%. Solo 9.9%. La Serie B si ferma al 4.5%. Record Techetechetè (23.5%) : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato 2590.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo - in onda fino all’1.20 – ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato 754.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 965.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 la seconda ...

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018. Aspirante Vedovo 15.9%. Solo 9.9%. La Serie B si ferma al 4.5%. Record Techetechetè (23.5%) : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato 2590.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo - in onda fino all’1.20 – ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato 754.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 965.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 la seconda ...

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018 : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la seconda parte della miniserie Apple tree yard – In un vicolo cieco ha ...

Ascolti tv venerdì 24 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Aspirante vedovo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Elementary ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La miniserie Apple Tree Yard - In un vicolo cieco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 17 agosto 2018. Black or White (18.6%) doppia Solo (8.3%) : Solo Su Rai1 Black or White ha conquistato 2.623.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video 1.247.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato 896.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 863.000 spettatori (6%). Su Rai3 Linea di Separazione 2 ha raccolto davanti al video 450.000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Venerdì 17 agosto 2018. Black or White (18.6%) doppia Solo (8.3%) : Solo Su Rai1 Black or White ha conquistato 2.623.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video 1.247.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato 896.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 863.000 spettatori (6%). Su Rai3 Linea di Separazione 2 ha raccolto davanti al video 450.000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Venerdì 17 agosto 2018. Black or White (18.6%) doppia Solo (8.3%) : Solo Su Rai1 Black or White ha conquistato 2.623.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video 1.247.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato 896.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 863.000 spettatori (6%). Su Rai3 Linea di Separazione 2 ha raccolto davanti al video 450.000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Venerdì 17 agosto 2018 : Solo Su Rai1 Black or White ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Linea di Separazione 2 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Hitler e Mussolini ...

Ascolti tv venerdì 17 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Black or White ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Speciale Tg2 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La miniserie Linea di separazione 2 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il doc ...