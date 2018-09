Accadde oggi | George Weah e il ' coast to coast' contro il Verona

Accadde oggi : l’8 settembre 1943 l’armistizio di Badoglio : L’8 settembre 1943, con un comunicato letto alla radio alle ore 19:42 il maresciallo Pietro Badoglio informa gli italiani dell’armistizio raggiunto con gli alleati il 3 settembre a Cassibile. In assenza di direttive, quel che resta dell’esercito italiano si disgrega. L'articolo Accadde oggi: l’8 settembre 1943 l’armistizio di Badoglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi - 8 Settembre 1928 : il Football Club Internazionale Milano si fonde con l’U.S. Milanese : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Accadde oggi – 07/09/1893 : nasce il Genoa Cricket and Football Club [VIDEO] : Esattamente 125 anni fa, la sera di giovedì 7 settembre 1893, in Via Palestro a Genova si iniziò a scrivere la storia del Genoa, la più antica società del calcio italiano. La comitiva inglese firmataria dell’atto di nascita del Grifone era guidata da Charles Alfred Payton, futuro baronetto dell’Impero Britannico e Console generale della Regina Vittoria a Genova. La sede dove fu realizzato l’atto di nascita, infatti, fu ...

Accadde oggi : il 5 settembre 1638 nasce Luigi XIV - il “Re Sole” : “Lo Stato sono io” (“L’Etat c’est moi”) è il motto di Luigi XIV, il re francese nato il 5 settembre 1638. Espressione dell’assolutismo in politica e in religione, il “Re Sole” collezionò una discreta serie di insuccessi politico-militari che segnarono l’inizio della decadenza della Francia. Durante il suo regno venne completata la reggia di Versailles, dove morì il 1° settembre ...

Accadde oggi : il 4 settembre 1998 nasceva la società Google : Google festeggia oggi 20 anni: il 4 settembre 1998 nasceva la società e solo un anno prima il motore di ricerca compariva per la prima volta sul web. A registrare il marchio furono due studenti di Stanford: Larry Page e Sergey Brin, i quali ebbero la folgorante intuizione di un motore di ricerca basato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti tra siti web. Col passare del tempo la società ha finito per occuparsi anche di foto, notizie, ...

Il 2 settembre 31 a.C. si svolge l'ultima grande battaglia della Roma repubblicana: Marco Antonio era in vantaggio quando le triremi di Cleopatra fuggono dallo specchio di mare di Azio, nel Mar Jonio, teatro dello scontro. Antonio abbandona il campo, ritirandosi insieme alla regina d'Egitto, lasciando vincitori Ottaviano e il suo ammiraglio Agrippa.

Il 1° settembre 1902 viene prodotto in Francia quello che è considerato il primo film di fantascienza della storia: è "Viaggio nella luna" del regista francese Georges Méliès, una parodia basata sul romanzo di Jules Verne "Dalla Terra alla Luna" e su quello di H. G. Wells "I primi uomini sulla Luna". Il film ha una durata di soli 15 minuti, ed ha avuto un successo mondiale: è entrata nell'immaginario

Accadde oggi : il 30 agosto 30 a.C. la morte di Cleopatra : La regina d’Egitto, Cleopatra, che aveva sedotto Cesare e Marcantonio, si suicidò secondo alcune fonti storiche il 30 agosto del 30 a.C. quando realizzò che nulla avrebbe potuto nei riguardi del futuro imperatore romano Ottaviano Augusto. Cleopatra nacque nel 69 a.C. ad Alessandria e fu l’ultima regina della dinastia tolemaica, la settima e forse la più celebre delle regine che portarono questo nome. Plutarco scrive: ”Aveva una voce ...

Sbarcato in Calabria con 2mila uomini decisi a prendere Roma, Giuseppe Garibaldi viene fermato il 29 agosto 1862 sull'Aspromonte dai bersaglieri guidati dal colonnello Pallavicini di Priola. Nello scontro il condottiero viene ferito ad una gamba.

Accadde oggi : il 28 agosto 1988 l’incidente aereo di Ramstein - uno dei più gravi mai avvenuti durante un’esibizione acrobatica : 1/7 ...

nasce a Ginevra il 22 agosto 1864 la Croce Rossa Internazionale, intesa come organizzazione umanitaria per soccorrere i feriti in guerra: 14 Paesi si impegnarono a riconoscere i diritti delle vittime dei conflitti bellici.

Accadde oggi : nel 1975 la sonda Viking viene lanciata verso Marte : Ben 43 anni fa, il 20 agosto 1975, veniva lanciata verso Marte la sonda spaziale Viking 1: la NASA dava ufficialmente il via al programma spaziale Viking, i cui obiettivi principali erano ottenere immagini ad alta risoluzione di Marte, caratterizzare la struttura e la composizione dell’atmosfera e della superficie, ricercare tracce di vita aliena. La sonda era costituita da un modulo orbitante e da un modulo di atterraggio. In oltre 6 anni ...

Accadde oggi : 73 anni fa la bomba atomica su Hiroshima : oggi ad Hiroshima non è un giorno qualunque: il rintocco di una campana ha ricordato il primo bombardamento atomico della storia, avvenuto 73 anni fa. Il 6 agosto del 1945, il bombardiere americano B-29 sganciò, alle 8:15, il suo carico di morte sulla città portuale, uccidendo 140mila persone, provocando così una strage mai vista nella storia dell’umanità. Alle commemorazioni dell’anniversario, che si tengono al Parco della Pace ...

Il 2 agosto del 216 a.C. abbe luogo la più celebre vittoria di Annibale nella sua campagna in Italia: a Canne, in Puglia, l'esercito del condottiero cartaginese sconfisse i romani, guidati dai consoli Lucio Emilio Paolo e Terenzio Varrone, che lasciano sul campo 35 mila uomini, oltre a 10 mila prigionieri.