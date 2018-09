Salvini - governo ha lunga vita : ANSA, - BERLINO, 04 SET - Il governo giallo-verde durerà più di un anno? "Sì", secondo Matteo Salvini. "Penso che questo governo avrà lunga vita se rispetterà i suoi doveri nei confronti degli ...

Sondaggi Politici/ Salvini ‘stacca’ di 5 punti M5s : Governo gialloverde sfiora il 60% - Pd non sfonda : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini stacca di 5 punti il Movimento 5 Stelle. Governo gialloverde sale al 60%, Pd non sfonda e Berlusconi cala(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Il governo al lavoro sulla manovra. Salvini rassicura : 'Rispetterà tutte le regole - faremo pagare meno tasse' : Di Maio preme sul reddito di cittadinanza: 'A regime - dice il leader pentastellato - può portare a 1 punto percentuale di pil all'anno in più' -

Antonio Tajani dura critica a Salvini e attacco frontale al Governo 5 Stelle : Durissima critica a Salvini da parte di Antonio Tajani che attacca fortemente il Governo con i 5 Stelle. «Salvini deve fare attenzione: i cinqueStelle lo stanno trascinando su posizioni di estrema sinistra. O strappa subito e pone fine ora a questo Governo contro natura o rischia di pagare un prezzo alto, altissimo. La Flat tax non la fa con Di Maio, la fa con noi. Con un centrodestra che deve tornare al Governo unito». Lo ha detto il ...

Salvini dice che il governo «sfiorerà dolcemente» il 3 per cento di deficit : Assicura che il governo intende rispettare le regole europee su quanto il nostro paese può spendere, che però fissano un livello molto più basso del 3 per cento del PIL The post Salvini dice che il governo «sfiorerà dolcemente» il 3 per cento di deficit appeared first on Il Post.

Salvini qualche volta ha ragione. Ma è diventato un problema per il governo : Parla, denuncia, attacca, ordina e miete consensi Matteo Salvini e talvolta (non sorprenda) ha perfino ragione. Difficile restare indifferenti. Poi, certo, assume posizioni indifendibili: il fatto è che “ha torto nel suo modo di aver ragione”, per dirla alla Sartre e le sue scelte, forse, meritano un supplemento di riflessione. L’Europa è inadempiente su sbarchi e ricollocamenti dei migranti (dice), predica solidarietà e pratica cinismo, non ...

Salvini : "Dubbi dei mercati sul governo? Manteniamo gli impegni presi" - : Il ministro dell'Interno in un'intervista a Radio24 ha parlato anche della riforma delle tasse grazie alla quale "tanti italiani ne pagheranno meno", dei nuovi accordi per i rimpatri che ci saranno "...

DI BATTISTA - LA ‘CARTA’ M5S PER LA CRISI DI GOVERNO/ Attacca Lega e dem : “Salvini propaganda - Pd morto” : M5s, Di BATTISTA anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Matteo Salvini - altre due bombe giudiziarie. L'indiscrezione : per cosa lo indagano - viene giù il governo : Un nuovo, drammatico accerchiamento giudiziario su Matteo Salvini . È il timore che serpeggia nella Lega , rivelato dalla Stampa . Dopo l'inchiesta per sequestro di persona nel caso Diciotti , finita ...

Governo - Di Maio : “Divergenze con Salvini? Su certi temi non andiamo d’accordo - ma qualcosa di buono insieme lo faremo” : “Siamo consapevoli che le cose del contratto si realizzeranno, qualcosa di buono insieme lo faremo, Salvini lo conoscevamo anche prima di fare il contratto di Governo. Quelle cose che non ci vedono d’accordo, come la riforma della giustizia e i diritti civili, non si faranno perché non sono nel contratto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto quotidiano, parlando ...

Rotondi a 'La Piazza' : "Governo?Durerà. Salvini non tornerà con FI" : “Ma quale vita breve? Questo governo durerà. Salvini non ha alcun vantaggio a tornare con Forza Italia”. Con queste parole Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenuto a 'La Piazza' Segui su affaritaliani.it

F1 a Monza : domenica Giorgetti a rappresentare il governo - Salvini presente in forma privata : Quest'anno a rappresentare il governo al Gp di Monza ci sarà il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti. All'autodromo sarà presente anche Matteo Salvini ma in forma privata, fanno sapere ...

[L'intervista] "Orban sbatte la porta in faccia a Salvini e lui lo abbraccia. Scricchiolii nel governo? Nemmeno l'opposizione vuole che cada. : Qualcosa accade nel quadro politico e governativo italiano. Molti i motivi di fibrillazione all'interno della coalizione gialloverde, dovuti in particolare alle differenti posizioni delle due anime ...