Gianni Alemanno | nuovo look con la barba da Clooney Foto

Gianni Alemanno - Movimento Nazionale per la Sovranità - : 'Denunciamo il magistrato Patronaggio - per attentato ai diritti politici' : Nessuno vuole aprire nuove guerre tra pm e politica, ma di fronte ad un atto così grave come la denuncia di un ministro in carica per un'azione di carattere strettamente politico, ogni strumento deve ...

Indagato Salvini. Gianni Alemanno denuncia il pm Luigi Patronaggio : Sarà denunciato Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento, per “attentato contro i diritti politici del cittadino”. La denuncia sarà presentata da

Metro C : 25 indagati per truffa da 320 milioni. C’è anche l’ex sindaco Gianni Alemanno : Chiusa l’inchiesta sulla terza ultima tratta della linea Metropolitana della Capitale. Sotto accusa il consorzio che l’ha realizzata ma anche alcuni amministratori dell’epoca come Mauro Improta (assessore con Marino) e Ercole Incalza

