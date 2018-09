Germania | a Chemnitz migliaia manifestanti estrema destra in piazza

Germania : polizia blinda Chemnitz - cancellato match Dresda-Amburgo : La Federcalcio tedesca ha cancellato la partita tra Dinamo Dresda e Amburgo, in programma domani per la Bundesliga 2. La decisione arriva su richiesta della polizia del Land della Sassonia che si prepara a concentrare tutte le proprie risorse a Chemnitz, a circa 65 km da Dresda, dove domani è in programma una nuova manifestazione dell’estrema destra dopo quella andata in scena domenica. La città vive giorni di altissima tensione dopo ...

Germania : spunta talpa caso Chemnitz : ANSA, - BERLINO, 30 AGO - spunta la talpa del caso Chemnitz in Germania, dove un dipendente della giustizia ha ammesso di essere stato lui a divulgare l'ordine di arresto della polizia, a carico di ...

Germania - in Rete nome sospetto killer di Chemnitz : bufera su polizia - : Il mandato di arresto per un migrante siriano e uno iracheno, accusati dell'omicidio di un 35enne tedesco, è comparso su siti legati all'estrema destra. Nei giorni scorsi 20 feriti negli scontri in ...

Germania - centinaia di neonazisti in piazza a Chemnitz : è caccia allo straniero : Proteste a Chemnitz, in Sassonia, dopo l'uccisione di un cittadino tedesco di 35 anni da parte di due profughi: centinaia di neonazisti e hoolingans sono scesi in piazza dando vita ad una vera e propria caccia allo straniero, con aggressioni e slogan xenofobi. Merkel: "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto":Continua a leggere

Germania - 20 feriti in protesta anti-immigrati a Chemnitz. Dieci indagati per saluto nazista. Merkel : “Odio nelle strade” : Una “caccia allo straniero” organizzata dall’estrema destra tedesca, coinvolgendo gruppi xenofobi e neonazisti, che per due giorni ha avuto come teatro le strade della citta orientale di Chemnitz, nel Land della Sassonia. Il giorno dopo gli scontri con i contromanifestanti scesi in piazza lunedì sera per esprimere il loro dissenso alla protesta anti-immigranti, la polizia tedesca parla di 20 persone ferite: due ...

Germania - scontri al corteo neonazista : 20 feriti a Chemnitz - : Simpatizzanti di estrema destra sono scesi in strada ieri per manifestare dopo la morte di un tedesco in una lite con 2 stranieri. Disordini e incidenti. Merkel: "Ciò che abbiamo visto non ha posto in ...

