Rimini | turista danese di 26 anni stuprata all’alba | arrestato venditore ambulante

Violenta turista a Rimini : arrestato : 15.56 Una turista danese di 26 anni ha denunciato di essere stata Violentata domenica scorsa a Rimini. In manette un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh, arrestato dai Carabinieri nel giro di 24 ore. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Era stato denunciato per tre volte per violenza sessuale, una nei confronti di una minorenne. Nella notte tra domenica e lunedì il fermo: è indiziato di ...

Turista tedesca violentata a Rimini : indagati due allievi di polizia - : Per i due giovani di 21 e 23 anni, studenti della Scuola per agenti di Brescia, è stata avviata la procedura di sospensione. L'amministrazione comunale: "Parte civile se ipotesi confermate"

