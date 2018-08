“Non uscite!” Firenze | la polizia lancia l’allarme | è caccia all’uomo Ha minacciato una

caffeinamagazine

: Paura a Firenze, uomo minaccia donna e si aggira armato in strada: 'Non uscite' - fanpage : Paura a Firenze, uomo minaccia donna e si aggira armato in strada: 'Non uscite' - AnnaGre21217351 : RT @T7TorreSette: #firenze #isolotto #PoliziadiStato Uomo armato ricercato in tutta la città. 'Non uscite di casa' - T7TorreSette : #firenze #isolotto #PoliziadiStato Uomo armato ricercato in tutta la città. 'Non uscite di casa' -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Pomeriggio di terrore oggi a, nella zona di via Pio Fedi dove un uomo armato di pistola si è asserragliato all’interno di un’abitazione dopo essersi reso responsabile di due aggressioni nei confronti di una donna, aggirandosi poi armato per le strade. Sul posto sono accorsi decine di agenti delle volanti e dell’Unità operativa di pronto intervento che hanno scatenato prima unaall’uomo e poi hanno circondato l’abitazione in cui si sarebbe rifugiato. Protagonista della vicenda sarebbe 48enne, ex calciante del calcio storico fiorentino. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, tutto sarebbe cominciato in mattinata quando l’uomo si sarebbe presentato in un bar all’Isolotto, dove lavora anche la sua ex compagna.Nel locale avrebbe prima aggredito con parole e con le mani ...