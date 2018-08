FINANZA E POLITICA Le divisioni tra Lega e M5s ci portano al commissariamento

Politica - imprese e FINANZA rispondono all’appello : l’unità sia la lezione per il dopo Genova : Un richiamo all’unità, per trovare tutti insieme le soluzione e permettere a Genova e al Paese di rialzarsi dopo il crollo del ponte Morandi. Senza cavalcare la rabbia e il rancore,...

FINANZA E POLITICA/ Così l'Italia può liberarsi di Francia - Germania e spread : Se non vuole fare esplodere lo spread, e tagliare comunque le tasse, senza chiedere flessibilità all'Europa, per il Governo c'è una sola strada, spiega CARLO PELANDA

A partire dallo sfruttamento del salario. Il rapporto perverso tra politica - FINANZA e produzione : L'attuale modello di accumulazione finanziaria è in crisi poiché continua a precarizzare la condizione salariale. Si è, quindi, evidenziato il limite allo sfruttamento della forza lavoro, come anche quello allo sfruttamento della natura. Infatti, la tesi esaltata oggi del "giusto valore", che deriverebbe dalle leggi di mercato, o da meccanismi autoreferenziali scollegati dai fondamentali dell'economia, viene messa ...

FINANZA E POLITICA/ La mossa - obbligata - della Lega che può far cadere il Governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso. CARLO PELANDA.

FINANZA E POLITICA/ La mossa (obbligata) della Lega che può far cadere il Governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso, ma il Carroccio potrebbe far saltare tutto. CARLO PELANDA

FINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump - e all'Italia - : Il Pil negli Stati Uniti continua a crescere. Grazie anche alla mano tesa della Merkel a Trump sui dazi: una mossa che fa bene anche all'Italia.

FINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump (e all'Italia) : Il Pil negli Stati Uniti continua a crescere. Grazie anche alla mano tesa della Merkel a Trump sui dazi: una mossa che fa bene anche alla nostra manifattura. UGO BERTONE

FINANZA E POLITICA/ Italia nel pantano tra gli esodati di Di Maio e i no di Tria : Difficile immaginare che il Governo, visto che quel che fa, durerà molto. Ma non sembra essere alcuna idea su come smuovere l'Italia nemmeno nell'opposizione. STEFANO CINGOLANI

FINANZA E POLITICA/ C'era una volta la terza via - ma potrebbe ritornare - : Alla fine dello scorso secolo si è parlato molto di terza via tra Stato e mercato. Sarebbe il caso di tornare a parlarne per scoprirne una nuova.

FINANZA E POLITICA/ Gli indizi di un nuovo 2011 da schivare : Chi fa la POLITICA economica del governo giallo-verde? Non c'è una risposta chiara e questo ricorda la pericolosa situazione italiana del 2011. STEFANO CINGOLANI

FINANZA E POLITICA/ Da S&P's la prima "bordata" dei mercati sul Governo Lega-M5s : Ieri Standard & Poor's ha tagliato le stime sulla crescita dell'Italia e ha chiaramente detto che la POLITICA interna è il principale rischio per il Paese. SERGIO LUCIANO

FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al governo Lega-M5s : Le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi anni e il Pd, anziché correggere la situazione, ha solamente fatto crescere i consensi per Lega e M5s.

FINANZA E POLITICA/ L'asse Savona-Confindustria per cambiare l'Europa : Il Centro Studi di Confindustria ha presentato una proposta di riforma dell'Ue che ha incontrato il favore del ministro Paolo Savona.

FINANZA E POLITICA/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della ripresa : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l'Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA