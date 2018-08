Dieta contro gastrite | ecco cosa si mangia

Salute : ecco la Dieta contro lo stress da rientro - spegne l’infiammazione : Il rientro dalle vacanze estive, se non è già avvenuto, è alle porte, e per molti spesso coincide con una sensazione di malessere generalizzato, alla base di frequenti alterazioni dell’umore: a causare questo stato potrebbe essere l’infiammazione cronica silente, i cui sintomi iniziano molti anni prima delle manifestazioni note come allergie, malumore e insonnia. Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, spiega che questa ...

Dieta con uva per dimagrire : ideale contro il caldo : La Dieta con l'uva puo' far dimagrire di circa 2 chili in 3 giorni. E' un ottimo rimedio contro il caldo. E' ricca di sali minerali. Ecco il menu'.

Dieta contro la pancia gonfia : 7 cibi che funzionano : Sognate un ventre piatto e una silhouette perfetta? Allora provate la Dieta contro la pancia gonfia, assaporando i cibi che eliminano il gonfiore e drenano i liquidi. Nessuna donna è immune dal gonfiore addominale, nemmeno le super top o i vip che postano foto in bikini su Instagram. Allora come fanno ad avere sempre una pancia super piatta? Il loro segreto è un regime alimentare ad hoc che sfrutta dei super cibi. Scopriamo quali sono e come ...

Dieta contro la ritenzione idrica : 7 cibi per combatterla : Gambe gonfie e cellulite, questi sono solo alcuni dei sintomi della temuta ritenzione idrica. Per combatterla basta seguire la Dieta giusta e consumare alcuni cibi. Da tempo gli esperti sostengono che la ritenzione idrica sia una malattia a tutti gli effetti. A causarla sono tanti fattori, prima di tutto una vita sedentaria, fumo, alcol e un consumo eccessivo di sale. La soluzione, ancora una volta, arriva dalla tavola e da alcuni alimenti che ...

Dieta contro il colesterolo alto : i cibi che lo abbassano : Il colesterolo alto è un problema che affigge moltissime persone e che si può risolvere a partire dalla Dieta. Esistono infatti alcuni cibi che possono contribuire a ridurre il valore LDL del cosiddetto “colesterolo cattivo”, abbassando il rischio di ictus e infarti e migliorando la qualità della vita. Cosa mangiare? Secondo alcuni studi scientifici uno degli alimenti più efficaci contro questo problema è l’avena. Bastano due ...

Dieta contro il bruciore di stomaco : cibi ammessi e cibi proibiti : Il bruciore di stomaco si può combattere a tavola, seguendo la giusta Dieta e stando alla larga da cibi e bevande a rischio. Il bruciore di stomaco può essere un disturbo davvero irritante. Si tratta del sintomo più comune del reflusso gastroesofageo, che consiste in un rigurgito delle sostanze nel nostro stomaco, che avviene all’interno dell’esofago. Un processo scatenato dal malfunzionamento della valvola posta a separazione dei due organi. Le ...

Dieta contro caldo e afa : ecco cosa si mangia : La Dieta contro il caldo e l'afa si basa sul consumo di frutta e verdura. Tra questi gli esperti consigliano anguria e cetriolo. ecco cosa mangiare.

Dieta contro ritenzione idrica : tre giorni a settimana : La Dieta da 1300 calorie contro la ritenzione idrica puo' essere seguita per tre giorni a settimana. Al mattino si beve acqua e limone.

Dieta contro stitichezza per dimagrire e ridurre gonfiore pancia : La Dieta contro la stitichezza dura due giorni e può dare sollievo all'intestino. Dona benessere fisico e depura l'organismo. Ecco il menù.

Dieta estiva : ecco cosa mangiare in spiaggia contro il caldo : In estate spesso si rimane tutto il giorno in spiaggia dove bisogna proteggersi dalle scottature ma anche mangiare i cibi giusti. La diet estiva

Dieta - legumi e pesce migliorano efficacia farmaci contro tumore : Mangiare legumi e pesce ovvero condurre una Dieta giusta durante una terapia contro il tumore può migliorare l'efficacia dei farmaci. Due studi.

Mele nella Dieta per dimagrire e contro la ritenzione idrica : Le Mele nella dieta fanno dimagrire e sono un vero toccasana per l'organismo. Sono utili contro la ritenzione idrica. Ecco il menù della dieta.

Dieta contro la colite : cibi ammessi e proibiti : La colite è una patologia molto frequente che colpisce il tratto intestinale e che può essere curata – anche – attraverso la Dieta. Sono tanti i fattori che si nascondono dietro il colon irritabile, da uno squilibrio della flora batterica allo stress, in ogni caso comunque sia è fondamentale inserire nel proprio regime alimentare dei cibi ed eliminarne degli altri che potrebbero peggiorare la situazione. Soprattutto quando la ...

Dieta - ananas ogni giorno per dimagrire : ideale contro cellulite : La Dieta dell'ananas da 1300 calorie al giorno consente di dimagrire fino a 3 chili. Bisogna bere almeno due litri di acqua al die.