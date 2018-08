Maurizio Battista al Grande Fratello Vip Dopo la storia con Alessandra Moretti | “Lo

GF Vip : Maurizio Di Battista concorrente dopo l'addio ad Alessandra - : Stando a quanto scritto su Il Messaggero , al termine di uno dei suoi spettacoli, l'attore e comico romano ha annunciato la notizia. Il settimanale Vero, invece, ha fatto il nome di Gustavo Rodriguez,...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista - Lisa Fusco e il papà di Belen Rodriguez tra i concorrenti? : Manca circa un mese al fischio d'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show che andrà in onda su Canale 5 in prima serata a partire dal prossimo 24 settembre e che sarà condotto sempre da Ilary Blasi.Le indiscrezioni e le conferme riguardanti il cast della prossima edizione del GF Vip continuano senza sosta. Stando a quanto pubblicato dal quotidiano Il Messaggero, Maurizio Battista, il noto attore e comico ...

La comicità di Maurizio Battista in piazza Giacomo Leopardi : L'appuntamento è alle 21,30 ed è promosso da Isolani Spettacoli e dal Comune. Prevendite nei rivenditori autorizzati Ciaotickets, e biglietti in vendita anche alla Pro-loco Recanati, aperta dal ...

Maurizio Battista : «Io e Alessandra Moretti ci siamo lasciati - ora il nostro amore è tutto per la piccola Anna» Il video dell'annuncio : No, questa volta non è una delle fulminanti battute sui suoi trascorsi sentimentali, fra le più applaudite nei suoi monologhi spesso autoironici: Maurizio Battista annuncia via Facebook che la storia con l'attrice Alessandra Moretti è terminata dopo due anni e mezzo.--"Ci sono vari motivi, non è facile raccontarli, ma l'importante è dire che d'ora noi non faremo comunque mancare il nostro amore alla piccola Anna (lo stesso nome della madre di ...

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati : la doccia fredda per i fan : La storia d'amore tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti è finita: la notizia è stata annunciata dal comico stresso che ha voluto lasciare un video messaggio su Facebook, nel quale ha spiegato tutte le ragioni della rottura. "Purtroppo le relazioni terminano e la relazione con Alessandra è terminata per varie ragioni, per colpa mia, questo lascia il tempo che trova" ha dichiarato Battista. Anche la Moretti però ha detto la sua e ha deciso di ...

