Sampdoria | le scelte di Giampaolo per la “prima” in campionato | non mancano le sorprese

sportfair

: Saponara, addio amaro alla #Fiorentina: «Ho rispettato le scelte di Pioli, ma dispiace…» - CalcioNews24 : Saponara, addio amaro alla #Fiorentina: «Ho rispettato le scelte di Pioli, ma dispiace…» - LiveSicilia : Serie A, scelte le date dei recuperi della prima giornata -

(Di venerdì 24 agosto 2018)alle prese con l’esordio in, rimandato dopo il dramma della città di Genova dovuto al crollo del ponte Morandi Laesordirà insolo in questo weekend, dopo il rinvio dovuto al dramma del crollo del ponte Morandi in quel di Genova. Il tecnicoha dovuto dunque frenare l’impeto dei suoi ragazzi per una settimana, vogliosi di cominciare nella nuova stagione blucerchiata carica d’attese. Domenica si scende dunque in campo e le novità in merito all’11 dellanon. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la coppia centrale presenta già una sorpresa: Ferrari in panchina con Tonelli, Colley-Andersen in campo. A centrocampo ancora non integrato Ekdal, dunque giocherà Barreto nel ruolo di regista. Davanti invece sembra aver vinto ogni ballottaggio la coppia composta da Defrel e Quagliarella. Ecco in ...