La classifica di Forbes degli attori più pagati nel 2018

Scarlett Johansson è l'attrice più pagata del 2018 - la classifica di Forbes : La rivista di economia e finanza americana ha stabilito dunque che la sensuale Johansson abbia surclassato a Emma Stone , che dopo 'La La Land' e l'Oscar per la miglior attrice chiuse il 2017 ...

classifica Forbes Dallas Cowboys si confermano i più ricchi - nessuna traccia dell Italia : ROMA - I Dallas Cowboys calano il tris. Per il terzo anno consecutivo infatti la franchigia di football americano si conferma il club più ricco del mondo. Secondo la Classifica stilata dalla celebre rivista americana ' Forbes ', la società texana ha un valore di 4,8 miliardi di dollari, +14% rispetto all'anno precedente,. LA TOP TEN - Dietro a ...

classifica Forbes - cosa determina i guadagni delle celebrities : Il suo album ÷ ha totalizzato 3,1 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo,e il singolo Shape of You è diventata la canzone più ascoltata di sempre su Spotify. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , ...