Spara al vicino e lo uccide | sessantenne arrestato a Palermo

Spara e uccide il vicino dopo una lite condominiale : assassino preso dopo fuga : Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, da un vicino, Piero Billitteri, 60 anni, come riporta il sito del...

Spara e uccide il vicino dopo una lite condominiale : assassino in fuga. Caccia all'uomo : Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, da un vicino, Piero Billitteri, 60 anni, come riporta il sito del...

Palermo - Spara e uccide vicino poi fugge armato : Palermo, spara e uccide vicino poi fugge armato E’ successo a Sferracavallo, una borgata del capoluogo siciliano. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo una lite per motivi di vicinato Parole chiave: Palermo ...

Spara e uccide il vicino dopo una lite condominiale : killer in fuga in auto. Caccia all'uomo : Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, da un vicino, Piero Billitteri, 60 anni, che ora è...

Spara e uccide il vicino dopo una lite condominiale : killer in fuga in auto : Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, da un vicino, Piero Billitteri, 60 anni, che ora è...

Spara e uccide il vicino dopo una lite - poi il killer si barrica in casa : Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, da un vicino, Piero Billitteri, 60 anni, che ora è...

Palermo - Spara e uccide vicino poi si barrica in casa - : E' successo a Sferracavallo, una borgata del capoluogo siciliano. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo una lite per motivi di vicinato

Spara e uccide il vicino dopo una lite - poi si barrica in casa : Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, da un vicino, Piero Billitteri, 60 anni, che ora è...

Palermo - Spara e uccide un vicino di casa Ora è barricato nel suo appartamento : Un uomo di 43 anni, Cosimo D’Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo

Palermo - Spara e uccide vicino poi si barrica in casa : Palermo, spara e uccide vicino poi si barrica in casa E’ successo a Sferracavallo, una borgata del capoluogo siciliano. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo una lite per motivi di vicinato Parole chiave: Palermo ...

A Cassola - in provincia di Vicenza - un operaio straniero è stato ferito da un colpo di arma da fuoco - Sparato da un condominio vicino : Il Giornale di Vicenza ha scritto che alle 13 di giovedì a Cassola, in provincia di Vicenza, un uomo di 33 anni di Capo Verde, dipendente di una ditta di impianti elettrici, è stato ferito da un colpo di arma The post A Cassola, in provincia di Vicenza, un operaio straniero è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, sparato da un condominio vicino appeared first on Il Post.

Spara al cane del vicino : denunciato 58enne nel chietino : I carabinieri della stazione di Bucchianico hanno denunciato un uomo di 58 anni del posto con l’accusa di maltrattamento di animali. L’uomo, all’apparenza senza alcun motivo, aveva ferito alla zampa un cane di razza Pinscher con un piombino Sparato da una carabina ad aria compressa. L’animale è di proprietà di un vicino casa ed è stato quest’ultimo ad avvertire i carabinieri. Il cane dopo le necessarie cure è in ...