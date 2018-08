Due i morti sul lavoro in Toscana

: #Genova #PonteMorandi Due persone estratte vive [SEGUI L'ORA PER ORA] - fattoquotidiano : #Genova #PonteMorandi Due persone estratte vive [SEGUI L'ORA PER ORA] - MediasetTgcom24 : Crollo ponte Genova: diversi morti, due persone estratte vive #viadottomorandi - fattoquotidiano : #Genova #PonteMorandi #14luglio Due donne estratte vive da un’auto [SEGUI LA DIRETTA] -

E' morto all'ospedale a Siena l'operaio di 33 anni,di Pescocostanzo (L'Aquila), rimasto folgorato mentre lavorava a un impianto elettrico a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe. Soccorso e rianimato, l'uomo era stato portato in gravissime condizioni all' ospedale,ma poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. E' il secondo incidente mortale suloggi in. L'altra vittima, 40 anni,al porto di Marina di Carrara:un operaio mentre lavorava sul molo rimasto schiacciato da un carrello elevatore.(Di martedì 21 agosto 2018)