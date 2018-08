Nuovi antibiotici contro Helicobacter pylori | ecco come neutralizzarlo

meteoweb.eu

: Buone notizie dalla ricerca chimico-farmacologica di Unibo @UniboMagazine - pilally : Buone notizie dalla ricerca chimico-farmacologica di Unibo @UniboMagazine - Ass_Nemesis : Università di Bologna: Come creare nuovi antibiotici contro Helicobacter pylori - Le Scienze - GradCarre : @MarcoRenna6 @fattoquotidiano La ricerca sugli antibiotici ha sempre meno investimenti. Alcuni batteri sono capaci… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Sviluppare– un batterio patogeno che si annida nello stomaco di una persona su due – convincendo le cellule a produrre autonomamente gli ingredienti da testare. È il risultato di uno studio messo a punto da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna. La ricerca – pubblicata su Biochimica et Biophysica Acta – delinea un metodo inedito che, utilizzando batteri ingegnerizzati in laboratorio, permette di valutare “dall’interno” la possibilità di bloccare uno specifico meccanismo così da combattere la patogenicità diPERè un batterio spiraliforme estremamente diffuso (si stima che circa il 50% della popolazione mondiale ne sia portatore) in grado di colonizzare la mucosa gastrica, ovvero il rivestimento interno del ...