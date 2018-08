In una società rassegnata | la lezione e l’esempio di Basaglia

Evasione fiscale - sequestrati beni per 400.000 Euro a una società di Levico : TRENTO . I Finanzieri della Tenenza di Borgo Valsugana, al termine di una verifica fiscale, hanno sequestrato conti correnti e beni immobili per un valore totale di oltre quattrocentomila Euro, ...

Constellation Brands - una grande società di alcolici - investirà 4 miliardi di dollari in Canopy Growth - che produce cannabis : Constellation Brands, la società che produce e distribuisce negli Stati Uniti le birre Corona Extra (e molti altre bevande alcoliche), investirà circa 4 miliardi di dollari in Canopy Growth, il più grande produttore canadese di cannabis. È il più grande The post Constellation Brands, una grande società di alcolici, investirà 4 miliardi di dollari in Canopy Growth, che produce cannabis appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - un’opera che dura 50 anni è il risultato di una società che non sa pensare al futuro : Come molti piemontesi sono in parte ligure (mia madre è cresciuta a Savona) e in più da diciotto anni insegno a Genova, città a cui mi sono affezionato per vari motivi. Per questo il disastro del Ponte Morandi mi ha toccato particolarmente. Non voglio entrare in alcuna delle fin troppe polemiche – alcune sacrosante, alcune strumentali, altre ancora semplicemente vergognose – di questi giorni in cui bisognerebbe solo tacere per rispetto delle ...

Silenzio - parla Cristiano : "Scelta facile - la Juve è una società incredibile" : Il fuoriclasse di Madeira ai tifosi bianconeri: "Darò il massimo e sono certo che vinceremo titoli insieme"

Crotone - Molina : 'Ho scelto una società ambiziosa come me' : E' arrivato dall'Atalanta a titolo definitivo e con il Crotone ha firmato un contratto triennale: segnale chiaro dell'importanza del progetto rossoblù. Salvatore Molina è entusiasta per l'inizio della ...

Milan - Abbiati : 'Gattuso è un fenomeno - il mio riferimento in una società confusa. Montella mezzo disastro' : Da Milanista Maldini lo volevo assolutamente vedere dentro e quando è arrivato Leo mi sono detto: 'Ora arriva anche Paolo'" le parole dell'ex portiere ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "La ...

L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri - sui vaccini : Per alcuni sono spot di cattivo gusto. Per altri idee assolutamente geniali. La società di onoranze funebri Taffo, attiva a Roma, nei mesi ha messo a segno alcune campagne pubblicitarie sui social in grado di diventare virali. Alcune ne avevamo raccontate qui. L’ultima, che in realtà riprende una loro vecchia campagna, riguarda i vaccini, con un messaggio dove invita tutti ad evitare di vaccinarsi, perché ...

CONCORSO FOTOGRAFICO : TOPINO UN FIUME una SOCIETÀ : FOLIGNO Ultimi giorni per #TOPINOUnFIUMEUnaSOCIETÀ il CONCORSO FOTOGRAFICO gratuito, ideato dall'associazione sportiva folignate, che permette a tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non,...

Ucciso Kaos - il cane eroe di Amatrice. L'ultimo delirio di una società malata : ...e lo schifo che tutti dovrebbero provare per ciò che è successo non può trovare barriere di genere o di categoria esattamente come non le trovarono tutte le lodevoli iniziative che lo stesso mondo ...

Manifesto della razza - Mattarella : “Il razzismo nelle fratture della società. Nessuna cittadinanza per discriminazioni” : Il “veleno” del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli“: così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione degli ottant’anni dalla pubblicazione del “Manifesto della razza“. Era il 25 luglio del 1938 quando professori, medici e intellettuali firmarono e pubblicarono quella che poi è stata la base “scientifica” delle leggi razziali ...

Facebook potrebbe aprire una società controllata in Cina : Facebook ha ottenuto per la prima volta una specie di status ufficiale in Cina. L’uso di Facebook è bloccato in Cina, ma ovviamente Facebook considera la Cina un mercato ambitissimo. Stando ad alcuni documenti presentati da Facebook al governo cinese, The post Facebook potrebbe aprire una società controllata in Cina appeared first on Il Post.

La complessità è il riferimento ideale per una società sempre più divisa : Il pensiero manicheo, l'ultrasemplificazione divisiva del mondo, nasce come pensiero dogmatico. Oggi, invece, non è altro che un riflesso del relativismo assoluto. In un mondo in cui nulla è stabile, ...

Torino - sul web nasce una petizione per convincere Cairo a vendere la società : e a liberare il mondo granata dalla Sua presenza , ormai palesemente non più gradita, non più voluta, non più sopportabile'. C'È ANCHE UNA petizione PRO Cairo - Sono questi i punti salienti della ...

Bari - varie cordate al lavoro per creare una nuova società : Sono almeno quattro le cordate di potenziali investitori interessate a prendere dal Comune di Bari il titolo sportivo della squadra di Calcio per ripartire dalla serie D, dopo la mancata iscrizione alla serie B del club presieduto da Cosmo Giancaspro, con Gianluca Paparesta socio di minoranza. Il sindaco Antonio Decaro ha incontrato nella massima riservatezza imprenditori e manager per conoscere le eventuali linee programmatiche di un ...