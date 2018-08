Cos’è successo a Caterina Balivo? Il messaggio misterioso della presentatrice fa

“Ecco perché è crollato. Io ero lì”. Valerio Staffelli - Cos’è successo al ponte Morandi : Continuano a rincorrersi le voci sulla tragedia avvenuta nella mattinata a Genova, quando poco prima di mezzogiorno è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Almeno trentacinque le vittime, secondo fonti dei vigili del fuoco: tra i morti c’è anche una bambina. Sedici i feriti: quattro le persone estratte vive dalle macerie. Il bilancio però potrebbe aggravarsi visto che sono ancora numerosi i ...

La corsa della madre per salvare i bimbi dal treno : Cos’è successo a Brancaleone : Le vittime sono Lorenzo e Giulia Pipolo, di 12 e 6 anni. Erano in vacanza assieme alla mamma, Simona Dall’Acqua, casalinga, e al convivente di lei, Antonio Alfonso Parpiglia, insegnante di lettere a Milano

Cos’è successo con il rinvio dell’obbligo vaccinale nelle scuole d’infanzia : Ieri il Senato ha approvato un emendamento al Milleproroghe che rinvia all'anno 2019/2020 l'obbligo introdotto un anno fa dal decreto Lorenzin The post Cos’è successo con il rinvio dell’obbligo vaccinale nelle scuole d’infanzia appeared first on Il Post.

Tour de France - la clamorosa protesta dei contadini per salvare l’Ariège : ecco Cos’è successo davvero e il motivo del folle gesto [FOTO] : 1/66 ...

Sergio Marchionne - la verità sulla sua malattia. ”Cos’è successo davvero in quella clinica” : È entrato all’Universitätsspital, l’Ospedale Universitario di Zurigo, il 27 giugno per sottoporsi a un’operazione alla spalla, ma le condizioni di Sergio Marchionne sono precipitate e sabato 21 giugno i vertici del Lingotto hanno convocato i cda con urgenza delle società in cui Marchionne aveva un ruolo: Fca (ad), Ferrari (ad e presidente) e Cnh Industrial (presidente). -- Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni ...

Nave Diciotti - Mattarella interviene : via allo sbarco. Salvini : «Stupore». E attacca i pm | Cos’è successo : grafico : Salvini prova a negare lo sbarco, il Quirinale prima «segue con attenzione» la vicenda, poi chiama il presidente del Consiglio. Che annuncia: «Sbarco a breve»

“Sono malati”. La terribile notizia che arriva dalla Thailandia - dopo il salvataggio miracoloso : Cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...

Cos’è successo ai Mondiali nel weekend : Il primo turno si sta dimostrando complicato per tutti: delle cinque favorite, tre hanno pareggiato, una ha perso e quasi nessuna ha convinto The post Cos’è successo ai Mondiali nel weekend appeared first on Il Post.

Il ciclista Danilo Celano sfigurato dal Morso di una vespa. Ecco Cos’è successo : Inquietanti le immagini postate sui social dal team Caja Rural - RGA. Il ciclista italiano peraltro non può introdurre nel suo corpo alcun prodotto per cercare di lenire la situazione con l'obiettivo di evitare di assumere sostanze dopanti.Continua a leggere

Donald Trump e Kim Jong-un - Cos’è successo a Singapore : di Andrea Cerabolini Il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati presso la “Cappella Singapore” un resort di lusso sull’isola di Sentosa. La scelta della località è ricaduta su Singapore perché il Paese asiatico è uno dei pochi a intrattenere rapporti diplomatici con entrambi gli Stati. Nei giorni scorsi avevamo assistito all’arrivo di Kim e del suo entourage, tra le migliaia di fotografi occorsi per ...