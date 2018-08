Bianca Guaccero | ‘Rivalità con Caterina Balivo? Non ho nulla contro di lei’

Bianca Guaccero e Caterina Balivo rivali? / La nuova conduttrice di Detto Fatto sbotta : "Tutta un'invenzione" : C'è davvero della rivalità tra Bianca Guaccero e Caterina Balivo? La nuova conduttrice di Detto Fatto sbotta su Instagram e nega: "Tutta un'invenzione della stampa"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Detto Fatto - Bianca Guaccero : "Nessuna rivalità con Caterina Balivo" : Attraverso i social, Bianca Guaccero ha negato ogni tipo di rivalità con Caterina Balivo, la conduttrice che da settembre sostituirà nella nuova stagione di Detto Fatto. L'attrice ha risposto via Instagram ad un articolo apparso sul web:Visto che nell’epoca dei social, esiste la possibilità di ribattere e di esprimersi in prima persona, approfitterò del mezzo, per dire la mia. Per quanto in molti cerchino una rivalità a tutti i costi, con ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero dice la sua su Caterina Balivo : Bianca Guaccero svela cosa pensa di Caterina Balivo prima di Detto Fatto Detto Fatto, come ormai ben saprete, ha cambiato conduttrice. Caterina Balivo, che ha dato il via allo show, ha deciso di lasciare il programma di Rai 2 per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Al suo posto ci sarà Bianca Guaccero. Dopo la conferma del cambio di volto della trasmissione, come prevedibile, i media hanno provato ad alimentare una sorta di rivalità tra le ...

Bianca Guaccero zittisce tutti e svela in che rapporti è con Caterina Balivo : Detto Fatto: in che rapporti sono Bianca Guaccero e Caterina Balivo Quando una conduttrice sostituisce un’altra in un programma famoso scattano subito i paragoni e le voci di rivalità. Non è il caso di Bianca Guaccero e Caterina Balivo, rispettivamente nuova ed ex conduttrice di Detto Fatto. L’attrice pugliese ha seccamente smentito tutte le malelingue […] L'articolo Bianca Guaccero zittisce tutti e svela in che rapporti è con ...

“Questa - ecco la differenza tra noi”. Bianca Guaccero - stoccata a Caterina Balivo. Detto Fatto inizia col botto : È tutto pronto: sarà la nuova padrona di casa di Detto Fatto. Ma Bianca Guaccero deve pensare anche a ricostruire anche la sua vita privata. La conduttrice televisiva, ammirata in passato anche sul set cinematografico grazie a pellicole come Capri e Sotto copertura – La cattura di Zagaria, sta facendo molto discutere nelle ultime ore dopo alcune interviste rilasciate. Nei giorni scorsi, infatti, la bella Bianca ha sottolineato come abbia ...

Caterina Balivo - 'brava ma...'. Parla Bianca Guaccero - nuova signora di Detto Fatto : terremoto in Rai : Addio Caterina Balivo , a Detto Fatto cambia tutto. Bianca Guaccero , intervistata dal Giornale , illustra come sarà il nuovo corso del programma pomeridiano di Raidue che ha ereditato dalla bella ...

Bianca Guaccero/ “A Detto fatto? Porterò molti cambiamenti - ma ci saranno ancora i tutorial” : L'attrice, Bianca Guaccero, dal 10 settembre condurrà "Detto Fatto" su Rai Due, al posto di Caterina Balivo. Porterà tante novità, ma pensa già al futuro: "Vorrei partecipare a Sanremo"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:55:00 GMT)

Bianca Guaccero cambia vita per Detto Fatto : “Da oggi si ricomincia” : Detto Fatto: Bianca Guaccero pronta per cambiare vita Bianca Guaccero ha salutato la sua Roma in queste ore. “Caricherò la mia auto e poi traslocherò per iniziare la mia avventura milanese […] Grazie per tutti i sogni realizzati e per quelli che ancora fremono […] Da oggi si ricomincia, cade la vecchia pelle per ritrovarsi sempre nuovi alle volte della vita”. L’attrice di Bitonto sarà infatti la nuova conduttrice ...

“Ci fai preoccupare - che ti succede?!”. Bianca Guaccero : non è passato inosservato : Sarà la nuova padrona di casa di Detto Fatto, ma Bianca Guaccero deve pensare a ricostruire anche la sua vita privata. La conduttrice televisiva, ammirata in passato anche sul set cinematografico grazie a pellicole come Capri e Sotto copertura – La cattura di Zagaria, sta facendo molto discutere nelle ultime ore dopo alcune interviste rilasciate. Nei giorni scorsi, infatti, la bella Bianca ha sottolineato come abbia sofferto la separazione dal ...

Bianca Guaccero troppo magra?/ La foto sui social fa allarmare i fan e la conduttrice sbotta... : Dopo il divorzio, la nuova scommessa tv e una bambina di 4 anni, sembra che Bianca Guaccero debba affrontare anche la preoccupazione dei fan per via del suo corpo troppo magro?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Tre domande a Bianca Guaccero : Già protagonista (molto amata) di pellicole e fiction di successo (vedi alla voce Capri e Sotto copertura – La cattura di Zagaria), per Bianca Guaccero – di professione attrice, conduttrice, persino imitatrice (ve la ricordate quanto era brava nella quinta edizione di Tale e Quale Show?) – a 37 anni è arrivato il momento di confrontarsi con il primo «vero» impegno televisivo della sua carriera, nonostante già nel 2008 sia ...

Bianca GUACCERO/ Cambia Detto Fatto : "C’è dentro tutta la mia personalità" : BIANCA GUACCERO racconta alla Stampa il nuovo Detto Fatto: "Si balla, si canta e si recita. C’è dentro tutta me stessa". In uscita anche un nuovo film.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:21:00 GMT)

Bianca Guaccero la fine del mio matrimonio è stata dolorosa : Bianca Guaccero tra qualche settimana sarà al timone del programma “Detto Fatto” al posto di Caterina Balivo.Bianca Guaccero torna a parlare sulla fine del suo matrimonio con Dario Acocella. L’attrice il regista si erano sposati quattro anni fa, poi senza particolari spiegazioni hanno annunciato prima una crisi e poi la fine del loro amore. Un passo che per Bianca è stato particolarmente pesante: “Avevo sottovalutato il peso della ...

Bianca Guaccero e la separazione dal marito : "Il dolore più grande della mia vita" : La fine del matrimonio tra Bianca Guaccero e Dario Acocella è ufficiale. A confermarlo è la stessa attrice, tra poche settimane conduttrice di Detto Fatto al posto di Caterina Balivo. Sulle pagine del settimanale Oggi Bianca racconta della separazione dal regista con il quale è stata legata per dieci anni. È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di ...