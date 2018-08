Djibril Cissè torna in Italia! A 37 anni è un nuovo giocatore dell’Ac Vicenza 1902

sportfair

(Di domenica 19 agosto 2018)a giocare in Italia: l’attaccante ex Lazio, all’età di 37, sarà undell’AcSembrava destinato ad una carriera da DJ, ma il richiamo del calcio è troppo forte, specie se è quello italiano., a 37, ripartirà dall’Italia. Niente Serie A o Serie B, nemmeno Serie C: l’attaccante francese è undell’Ace dovrà ‘accontentarsi’ della terza categoria, in quanto il termine dell’ammissione delle squadre in D era fissato per il 10 agosto e la domanda non è stata presentata.giocherà nella ‘seconda squadra’ di, dopo il L.R.Virtus del patron Renzo Rosso, iscritta in Serie C mediante il trasferimento del titolo sportivo da Bassano. A convincere l’attaccante transalpino a vestire la maglia bianco-rossa ...