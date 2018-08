Cade da una nave da crociera nella notte | trovata viva dopo 10 ore in mare

Montagna - Cade in una scarpata nel Bellunese : grave ciclista : Sono gravi le condizioni di un ciclista che, perso il controllo della propria mountain bike, è caduto ed è ruzzolato per circa 200 metri in una scarpata, fermandosi sui tronchi a terra degli alberi. A lanciare l’allarme questa mattina poco prima delle 11 l’amico che si trovava con lui a Palughetto, nei boschi del Cansiglio. Una volta individuato tra la fitta vegetazione il luogo dell’incidente, l’elicottero del Suem di ...

Maltempo a Roma - albero Cade su auto : ferita una coppia : È successo in viale Piero Gobetti, altezza viale Pretoriano, tra il quartiere di San Lorenzo e la stazione Termini

Milano - Cade una grata per strada : anziano precipita due metri : Un anziano che a Milano stava camminando per strada, stamani all’alba, è precipitato due metri sotto il livello del marciapiede a causa, pare, del cedimento di una grata. L’uomo, di 76 anni è rimasto ferito ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 6 in via Saponaro, all’altezza del civico 50. I soccorritori e i vigili del fuoco lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso alla clinica ...

Genova - 39 morti - 632 sfollati | Procura : "Non è stata una fatalità" | Testimone : "Da tempo Cadevano i calcinacci" : Il ministro Tria: "Sotto accusa tutto il sistema infrastrutture". Verrà istituita una commissione di inchiesta. Aperta una sottoscrizione per le famiglie delle vittime

Fontanarosa - il carro di paglia Cade e si abbatte su di una abitazione : Episodio molto più che spiacevole quello avvenuto a Fontanarosa, dove il carro di paglia e' caduto mentre veniva trasportato per le strade del paese. Un segnale assolutamente nefasto per la comunità. ...

Armadio Cade addosso ad una bimba di cinque anni. Arriva l'eliambulanza : MARINA DI ALTIDONA Una bambina di 5 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere stata colpita da un Armadio che le è caduto addosso. È accaduto in tarda ...

“È morta”. Ma al funerale di una bambina acCade l’impensabile. Dopo giorni di cure - per lei non sembravano esserci più speranze : È vero che la prima cosa che verrebbe da dire, Dopo aver letto questa storia è: “Va bene, la cosa più importante è che si sia risolta così, come un miracolo”. Però a mettersi nei panni di questa mamma è davvero dura. Dopo alcuni giorni di cure in ospedale, i medici si erano affrettati a dichiarare la morte della bimba tra lo strazio dei parenti ma quando tutta la famiglia si è riunita per la veglia funebre di addio e i ...

“Oggi inizia il mio viaggio”. Cosa acCade poco dopo alle 25enne. Una storia terribile che ha scioccato il mondo intero : Una Cosa così non può e non deve accadere. Mai. Aveva deciso di intraprendere un’avventura in giro per il mondo per far conoscere la sua musica e per vivere un’esperienza unica che solo quell’età può darti. La prima tappa della cantante e produttrice musicale Maria Mathus Tenorio è stato il Costa Rica. Ma il sogno della veticinquenne messicana è finito molto presto, e nel peggiore dei modi. Quando la notizia ha iniziato ...

Altare - tragedia alla Vetreria Etrusca. Operaio Cade da una scala e muore| : La vittima è un lavoratore di una ditta esterna impegnato nei lavori di rifacimento del forno di produzione dell’azienda. Ancora da chiarire le cause: forse un malore

Notte di San Lorenzo 2018 - dove e come vedere più stelle Cadenti : “100 meteore visibili all’ora - in pratica una al minuto” : Preparate la lista dei desideri perché si avvicina la Notte di San Lorenzo e il cielo torna a illuminarsi con una pioggia di stelle cadenti. Quest’anno lo spettacolo è assicurato, visto che in cielo non dovrebbero esserci nuvole e la Luna sarà assente tra il 10 e il 15. Il vero picco quest’anno sarà tra le ore 16 del 12 agosto e le 4 del mattino del 13 agosto, con fino a 100 meteore visibili a occhio nudo ogni ora, praticamente una al minuto. Ad ...

Stelle Cadenti - spettacolo assicurato per il picco delle Perseidi anche grazie all’assenza della Luna : i consigli dell’INAF : L’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) ha pubblicato sul proprio sito internet un manuale con tutti i consigli utili per lo spettacolo delle Stelle cadenti: Tra la fine di luglio (quest’anno, il 17 luglio) e la prima metà di agosto (grosso modo fino al 24) arrivano le cosiddette “lacrime di san Lorenzo”, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi, il cui picco quest’anno si registra tra le ore 16 del 12 agosto e le ore 4 della ...

Perseidi 2018 : in arrivo una pioggia di stelle Cadenti. Ecco dove e come vederle : il Virtual Telescope , grazie ai suoi strumenti mobili, riprendera la pioggia delle Perseidi, condividendone la visione, come sempre, con i curiosi di tutto il mondo, in diretta. Per questa occasione,...

Calabria - Cade un albero sulla strada di una località balneare : nessun ferito : Momenti di paura ma nessun danno alle persone a Briatico dove, per cause in corso di accertamento, un grosso albero di grosse dimensioni si è abbattuto su una strada della località balneare del vibonese. Solo il caso ha voluto che nella caduta non fossero coinvolti turisti che in quel momento stavano percorrendo la strada e che sono stati sfiorati dal cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo ...