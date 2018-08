Ponte Morandi | sindaco Mastella ordina la chiusura di quello di Benevento Ora le

Ponte Morandi - Mattarella : “Tragedia inaccettabile - perseguire con rigore le responsabilità”. Alle 15 il Cdm a Genova : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile“. E’ un Sergio Mattarella commosso quello che si ferma in favore di telecamere e microfoni dopo i funerali delle vittima del crollo del Ponte Morandi, ...

Il viaggio fotografico nelle case sotto il Ponte Morandi : "In cinquant'anni non è cambiato niente" : Michele Guyot Bourg, fotoamatore, pensionato della Banca d'Italia ha documentato alla fine degli anni Ottanta la vita nei palazzi di via Fillak, oggi dice: "Hanno messo i pannelli fonoassorbenti , ma l'autostrada passa sempre sopra alle case"

Genova e l'Italia si fermano per i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi : Genova si stringe alle famiglie delle vittime del disastro di ponte Morandi, nel giorno del lutto nazionale. Applausi a...

Ponte Morandi - l’abbraccio commosso del presidente Mattarella ai parenti delle vittime ai funerali di Stato : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Stato accolto da un lungo applauso ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il presidente si è fermato a parlare con alcuni parenti delle vittime del crollo del Ponte, stringendo le mani e baciando i familiari. L'articolo Ponte Morandi, l’abbraccio commosso del presidente Mattarella ai parenti delle vittime ai funerali di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - il crollo di Genova ha scoperchiato l’intero sistema delle privatizzazioni : Il dubbio sospeso tra i due monconi del Ponte Morandi rimanda a una delle domande più paradossali proposte da questo tempo: riuscirà la sinistra a salvare il capitalismo? Intendo la poca sinistra ancora capace di pensiero critico, più esattamente un’anti-destra che stenta a trovare una collocazione nella geografia politica. Se lo chiede per esempio l’economista Robert Reich, autore appunto di un saggio che s’intitola Come salvare il capitalismo ...

Il professor Sylos Labini - collaboratore di Morandi : "Il Ponte è un'opera d'arte - bisognerebbe conservarlo" : Nella sua carriera Francesco Sylos Labini, docente a La Sapienza ed esperto di ponti, ha collaborato con i più grandi ingegneri italiani, tra questi c'era anche Riccardo Morandi, progettista del ponte crollato a Genova che porta il suo nome. In un'intervista a Il Manifesto spiega perché, secondo lui, tra le varie ipotesi sul futuro della struttura quella della demolizione dovrebbe essere esclusa:Quella di Morandi rimane un'opera ...

Ponte Morandi - lutto anche nelle spiagge di Genova. Silenzio surreale tra sdraio e ombrelloni : Alle 11:30 le campane delle chiese di Genova hanno iniziato a suonare a lutto in concomitanza con la celebrazione dei funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi nel padiglione Nouvelle della Fiera. anche le chiese del quartiere Campi, vicino al viadotto distrutto hanno suonato richiamando l’attenzione della popolazione. Inoltre in tutta la città la partecipazione alle esequie e al dolore collettivo per quanto accaduto è testimoniata ...

Ponte Morandi - dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte : I vigili del fuoco durante la notte hanno Recuperato i resti di un furgone coinvolto nel crollo del Ponte. Nel frattempo il bilancio delle vittime è salito a 41, dopo il ritrovamento della famiglia di tre persone che era inserita nella lista dei dispersi L'articolo Ponte Morandi, dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - Antonio Di Pietro : 'Lo stop alla convenzione è peggiore del male - ci guadagna solo Autostrade' : 'Il controllo spetta al concedente che a norma della convenzione firmata ha il diritto dovere di monitorare la buona esecuzione dei lavori, la perfetta manutenzione e i continui interventi di ...

Ponte Morandi - i capitani di Genoa e Samp insieme ai funerali solenni : Ponte Morandi, i capitani di Genoa e Samp insieme ai funerali solenni Domenico Criscito e Fabio Quagliarella sono stati tra i primi ad arrivare. Le due squadre, che questo weekend avrebbero dovuto giocare la prima partita del campionato di Serie A, si sono unite al lutto cittadino. AGGIORNAMENTI Parole ...

Genova - funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi. I morti sono 42 : Genova è sotto lo sguardo del mondo. La tragedia ci ha fatto toccare con mano la fragilità umana. Genova non si arrende, giustizia doverosa. Ci auguriamo che i numerosi sfollati possano ritrovare ...

Crollo Ponte Morandi : Carige concede moratoria su mutui e finanziamenti : Dopo l'immane tragedia che ha colpito la citta' di Genova in relazione al Crollo del ponte Morandi, la principale banca della citta' portuale, Banca Carige, ha deciso di procedere, con decorrenza immediata, alla concessione di una moratoria di 12 mesi a tutti i proprietari di immobili residenti nella zona colpita dei finanziamenti e dei mutui accesi con l'istituto di credito genovese. Non solo, come riferisce Repubblica, è stata anche attivata ...

Genova - funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi. I morti sono 42 : funerali di Stato per le vittime del disastro di Genova , ma non per tutti: solo 18 bare sono sfilate oggi, sabato 18 agosto, alla Fiera di Genova , nel padiglione Jean Nouvel, dove il Cardinal Angelo ...