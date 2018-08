M5S | SENATORE ALBERTO AIROLA TENTA SUICIDIO Ultime notizie | salvato dalla sorella

M5S - il senatore no Tav Airola tenta il suicidio : Giallo nel M5s. Il senatore Alberto Airola, noto per le sue posizioni No Tav e componente della commissione di vigilanza Rai, è stato trovato sanguinante nella vasca da bagno del suo appartamento. Ha tentato il suicidio Segui su affaritaliani.it

Il senatore Alberto Airola tenta il suicidio - salvato dalla sorella. M5S : “Massimo sostegno - ora chiediamo rispetto” : Il senatore Alberto Airola (M5s) ha tentato il suicidio nel suo appartamento alla periferia di Torino. Come riportato da la Stampa, il parlamentare è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e non è in pericolo di vita. A dare l’allarme è stata la sorella. Nella sua abitazione sono state trovate due lettere, una indirizzata alle forze dell’ordine, l’altra ai familiari. Airola, 48 anni, noto per le sue battaglie No Tav, è al secondo mandato ...

Il senatore del M5S Airola è ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio : Alberto Airola, senatore M5s, ha tentato di suicidarsi nella sua abitazione di Torino. Secondo quanto riferisce 'La Stampa' è stato trovato dalla sorella sanguinante nella vasca da bagno. Soccorso e trasportato in ospedale, è fuori pericolo. "La notizia riportata dalla stampa questa mattina che riguarda Alberto Airola - scrive in una nota il gruppo parlamentare M5s - ci colpisce e ci addolora profondamente. Siamo ...

Il senatore del M5S Airola ha tentato il suicidio : Alberto Airola, senatore M5s, ha tentato di suicidarsi nella sua abitazione di Torino. Secondo quanto riferisce 'La Stampa' è stato trovato dalla sorella sanguinante nella vasca da bagno. Soccorso e trasportato in ospedale, è fuori pericolo. "La notizia riportata dalla stampa questa mattina che riguarda Alberto Airola - scrive in una nota il gruppo parlamentare M5s - ci colpisce e ci addolora profondamente. Siamo ...

Il senatore M5S Airola ha tentato il suicidio : Alberto Airola, senatore del Movimento 5 Stelle, ha provato a suicidarsi nella sua abitazione di Torino. Soccorso e trasportato in ospedale, è adesso fuori pericolo. Secondo quanto raccontato da La Stampa, il senatore avrebbe scritto «una lettera indirizzata alle forze dell’ordine, per fugare ogni dubbio sulla paternità del gesto. E un’altra diretta ai famigliari: poche righe scritte di «mio pugno» con le ultime volontà. A trovarlo, ...

Torino - il senatore M5S Airola tenta il suicidio : salvato dalla sorella : Trovato nella vasca da bagno, aveva ingerito ansiolitici. Ha lasciato due lettere per famigliari e forze dell'ordine, ora è fuori pericolo