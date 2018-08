Vuelta a España 2018 | chi punterà alla classifica? Molti big la utilizzeranno per

Vuelta a España 2018 - che parata di stelle! Da Nibali a Sagan - da Aru a Quintana : tanti big a caccia di gloria : La Vuelta a España 2018 si presenta con un cast davvero stellare, degno della terza corsa a tappe della stagione. Ci aspettano tre settimane particolarmente ricche e appassionanti in terra iberica su un percorso particolarmente impegnativo, infarcito di tantissime salite come siamo abituati a vedere in questo evento. Al via di Malaga, previsto sabato 25 ottobre, è prevista una partecipazione di primissimo piano: la startling list provvisoria ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 - quattordicesima tappa : Cistierna-Les Praeres. Nava. Che tappone - salite a ripetizione! : Si fa davvero sul serio alla Vuelta a España 2018: quattordicesima tappa, sabato 8 settembre. Siamo nel week-end che precede l’ultimo giorno di riposo e, dunque, anche l’ultima settimana: partenza da Cistierna, arrivo a Les Praeres (Nava) al termine di 171 chilometri davvero molto duri. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa 14ma frazione. Partenza piuttosto soft con i primi 60 chilometri che sono mossi, ma non durissimi: si ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani capitano della Quick Step Floors! Ufficializzata la squadra - a caccia di nuove vittorie : Elia Viviani parteciperà alla Vuelta di Spagna. Ora è davvero ufficiale, la Quick-Step Floors ha comunicato la propria formazione per la terza grande corsa a tappe della stagione e il veronese sarà il capitano della squadra belga. Dopo aver vinto quattro tappe al Giro d’Italia e aver disputato degli encomiabili Europei su pista (argento nell’omnium e oro con il quartetto dell’inseguimento), il 29enne cercherà di essere ...

Vuelta a España 2018 - tredicesima tappa : Candás. Carreño-Valle de Sabero. La Camperona farà malissimo - salita tremenda : La tredicesima tappa della Vuelta a España 2018 presenta un altro durissimo arrivo in salita, che potrebbe delineare in modo netto la classifica generale. La Camperona farà malissimo e gli scalatori puri avranno modo di fare la differenza. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della tredicesima tappa. Si parte da Candás e si arriva a La Camperona dopo 174 km. Al 14 km si affronta subito la prima salita di giornata, il GPM di terza ...

Vuelta a España 2018 : Davide Formolo da top10. Ma serve qualcosa in più per il salto di qualità : Tra gli attesi protagonisti della Vuelta a España 2018 ci sarà anche il nostro Davide Formolo. Il 25enne veneto cercherà di chiudere nella top10 il quarto grande giro consecutivo, ma proverà anche a spingersi oltre per fare quel salto di qualità che in molti si aspettano da lui. In questa stagione il corridore della BORA – hansgrohe ha ottenuto dei buoni piazzamenti, ma non ha mai trovato il grande acuto. Dopo il settimo posto alla Liegi, ...

Vuelta a España 2018 - dodicesima tappa : Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Mañón. Una serie di strappi insidiosi nel finale : La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna è la classica frazione di metà settimana che può stravolgere la classifica senza grosse difficoltà altimetriche. I 181 chilometri da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares sono infatti particolarmente insidiosi su un percorso collinare che potrebbe rimescolare le carte anche in classifica generale ma la giornata potrebbe rivelarsi davvero ottima anche per i fuggitivi della prima ora o per qualche ...

Vuelta Espana 2018 - i campioni al via : Sarà una Vuelta Espana 2018 con tanti campioni quella che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il terzo grande giro della stagione sarà disertato dai corridori che sono saliti sul podio del Tour, ma per il resto godrà di una starting list invidiabile. La corsa alla maglia rossa finale sarà di altissimo livello, con Richie Porte, Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Migel Angel Lopez e i gemelli Yates tra i grandi favoriti. Tra i cacciatori di tappe ...

Vuelta a España 2018 - undicesima tappa : Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra. Percorso da classica - c’è spazio per inventare : undicesima tappa per la Vuelta a España 2018: 207,8 chilometri da Mombuey a Ribeira Sacra (Luintra). Una frazione particolare, quella di mercoledì 5 settembre, che vede davvero pochissima pianura e sarà sicuramente favorevole agli uomini da classiche. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. La tappa più lunga di questa edizione sarà anche una delle più insidiose. Infatti non c’è un metro di pianura, con salite e discese senza soluzione di continuità. ...

Vuelta a España 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Málaga per il via ufficiale. Entrambi si cimenteranno nel Tour of Britain : Una notizia che ci si aspettava ed oggi è arrivata la conferma. Chris Froome non sarà al via della Vuelta a España 2018 e quindi non difenderà la vittoria del 2017 della corsa a tappe spagnola. Il corridore britannico, vincitore quest’anno del Giro d’Italia e terzo nel Tour de France, non sarà a Malaga (25 agosto). Il “keniano bianco” ha optato infatti per essere protagonista sulle strade del Tour of Britain (2-9 ...

Vuelta a España 2018 - decima tappa : Salamanca-Fermoselle. Occasione da non perdere per i velocisti : La decima tappa della Vuelta a España 2018 sarà un’Occasione imperdibile per i velocisti per mettere il proprio sigillo in questa edizione. Dopo il giorno di riposo la seconda settimana di corsa si apre infatti con una frazione particolarmente adatta alle ruote veloci. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della decima tappa. Si parte da Salamanca e si arriva a Fermoselle dopo 177 km. Poco da segnalare nella prima parte, con un ...

Vuelta a España 2018 : le date di inizio e fine. Il programma completo delle 21 tappe : La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre. La corsa spagnola, giunta quest’anno alla sua 73ma edizione, vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe per un totale di 3.254 chilometri da percorrere. Il percorso è anche quest’anno particolarmente impegnativo, con ben nove arrivi in salita, ma ci saranno poi anche due cronometro individuali e quattro tappe per i velocisti. Una corsa che si preannuncia quindi ...

Vuelta a España 2018 - nona tappa : Talavera de la Reina-La Covatilla. Arrivo in salita tremendo - spazio agli scalatori puri : Frazione decisiva per la Vuelta a España 2018 la nona, che si disputerà domenica 2 settembre e andrà a chiudere la prima parte del grande giro iberico (il giorno dopo ci sarà infatti il primo giorno di riposo). Si parte da Talavera de la Reina e si giunge in vetta a La Covatilla dopo 200,8 chilometri. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa nona tappa. Primi 37 chilometri pianeggianti che saranno affrontati a velocità folli e dove difficilmente ...

Vincenzo Nibali - Vuelta a España per allenarsi : lo Squalo deve trovare la forma - parte l’operazione Mondiale : Vincenzo Nibali si sta preparando in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto ma ci sono naturalmente diverse incognite sullo stato di forma con cui lo Squalo si presenterà al via di Malaga. Il nostro fenomeno si è infatti infortunato durante il Tour de France, quando è caduto sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso, e si è fratturato la decima vertebra toracica vedendosi così costretto a un’operazione ...