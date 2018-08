Inzaghi | Milinkovic resta Bravi a tenere Immobile e Luis Alberto

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic resta - ma le altre si sono rinforzate' : Non teme il Napoli, Simone Inzaghi . Il tecnico della Lazio alla vigilia della sfida con gli azzurri ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Partenza. 'La squadra deve essere ...

Lazio-Napoli- Vigilia di campionato anche in casa Lazio e Napoli. Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti hanno parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha annunciato ufficialmente la permanenza di Milinkovic-Savic in biancoceleste. Inzaghi "Dobbiamo farci trovare pronti. Ripartiamo con tanta voglia. Sappiamo che il sorteggio ci ha messo di fronte prima il Napoli e […]