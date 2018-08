Roma | nel deposito del fondo Palma Bucarelli tra topi e muffe

Anna Fasol è stata ritrovata a Roma : si chiude il caso della mamma scomparsa nel nulla : La donna è stata rintracciata in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana: se n'era andata volontariamente per...

Un Romanzo che - attraverso il dramma della morte - cala il lettore nello scorrere del tempo : "Tu sei la verità e la distanza di tutto questo, tu sei la natura matrigna, tu sei la vittima, tu sei il patto violato, tu sei l'altrove avverato, tu sei una tra milioni, tu sei l'anticipo sui mali, tu sei una, tu sei la madre e la figlia, tu non sei niente di che, sei normale, va bene, siamo all'ospedale, il posto in cui ci si va a curare in corposi cubi e parallelepipedi e minutissime stanze che inghiottono tutto"."Le stanze dell'addio" ...

Roma - rissa nel palazzo occupato - spranghe e coltelli nell'ex centro anziani. I residenti chiamano il prefetto : Una maxi-rissa nel cuore della notte: volano sedie, bottiglie, sprangate e spuntano i coltelli. Due uomini restano a terra, uno ha la faccia spaccata, è una maschera di sangue. Arrivano le volanti della polizia, in pochi minuti l'ex Casa di Riposo Roma II di via Casal Boccone 112 occupata abusivamente da ormai 16 anni, è circondata da divise e lampeggianti. Per l'aggressione viene fermato un tunisino, il ferito più grave verrà portato in pronto ...

Allerta Legionella : chiusa la piscina di un centro sportivo alle porte di Roma : Allarme Legionella a Lariano: chiusi l'impianto sportivo e la piscina Millenium'. Il caso è nato quando una giovane donna è stata ricoverata all'ospedale di Velletri con i sintomi di infezione da ...

European Championships 2022 : la prossima edizione si svolgerà a Roma? Atletica e nuoto nella stessa città - svolta epocale in arrivo : Gli European Championships 2022 potrebbero svolgersi a Roma: questa è la notizia che circola nell’ambiente sportivo con sempre maggiore insistenza da qualche settimana e sembra che manchi soltanto l’ufficialità, la nostra capitale sarebbe pronta per ospitare la competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diversi sport tra cui Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica. Sarebbe ...

Roma - uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi/ Ultime notizie video : "le istituzioni intervengano" : Roma, uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi: l'indignazione di un residente del quartiere Tiburtina e il video-denuncia su Facebook che sta spopolando.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Destinazione Turistica Romagna. Nel 2018 - sei milioni per renderlo un prodotto integrato : ... sviluppo di nuove tecnologie a servizio del turista, campagne di comunicazione web e social finalizzate ad attrarre gli ospiti secondo gli standard piu' moderni, politica dei grandi eventi. E' ...

Roma. Periferie : confermati nel Milleproroghe i 18 milioni per i progetti : Nessuno stop per i progetti di Roma Capitale dedicati alle Periferie della città. Così in una nota il Campidoglio in merito

Roma - nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata/ Ultime notizie : danneggiate due auto - 16esimo caso nel 2018 : Roma, nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata: danneggiate due auto vicine al mezzo in fiamme, fortunatamente nessun ferito. Ignote le cause nell'ennesimo incidente.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Roma - 700 tonnellate di rifiuti stipati in un convoglio fermo : Nella periferia Nord-Est della Capitale, nei pressi della stazione ferroviaria di Nuovo Salario, c"è un convoglio fermo da due mesi. Non riesce a partire perché non ha più una destinazione. È stato ribattezzato il "treno dell"immondizia" e al suo interno sono stipate ben 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati che avrebbero dovuto lasciare la città alla volta del Centro Europa lo scorso 11 giugno.Perché la partenza è stata cancellata? A causa ...

Roma - schianto nella notte sull'Aurelia - moto contro auto : morto motociclista : Incidente mortale nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino a Roma. A quanto ricostruito, una moto si è schiantata contro un'auto. Il motociclista è deceduto sul colpo mentre ...

Il primo chef stellato della storia? Si chiamava Apicio e nell’antica Roma cucinava struzzi e pappagalli : Stravaganti e forse non proprio salutari i piatti di Marco Gavio Apicio erano famosi in tutta Roma, tanto da essere in seguito raccolti e tramandati nel primo ricettario della storia: dal pavone al pappagallo, passando per vini speziati e salse di interiora di pesce, ecco le ricette del primo chef della storia.Continua a leggere

Roma - il Comune progetta musica e film al cimitero Verano. Ma lo lascia nell’abbandono : “Svolgere eventi musicali e potenziare le proiezioni cinematografiche al Verano potrebbe promuovere la conoscenza del luogo e dare una opportunità a Romani e turisti di vivere il cimitero anche in maniera diversa, come avviene già in altre città europee e italiane”. Eleonora Guadagno, presidente grillina della commissione Cultura del Campidoglio, ha avuto davvero una bella idea per il cimitero di Roma. Non l’unico, ma certo quello più ...

Roma - si getta nel fiume per salvare i suoi cani : uomo intrappolato in un canneto : Per salvare i suoi due cani che si erano buttati in un fiumiciattolo all'Appio è rimasto incastrato in un canneto e non riesce a raggiungere la riva. E' accaduto poco fa e le fasi del soccorso sono in ...