‘Ndrangheta | Saviano a Salvini | “Lega non l’ha capita Per anni ha offeso tutto il Sud

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 agosto 2018) “Chieda scusa, ministro, in nome di un partito che ha governato nei territori settentrionali maggiormente infiltrati dalle mafie senza mai chiudere le porte al potere criminale nel Nord Italia. Lo faccia per tutti gliin cui il suo partito ha negato l’esistenza delle mafie al Nord, credendo fosse un fenomeno nato da terroni corrotti e incivili, circoscritto all’arretrato Meridione“. Robertotorna ad attaccare la Lega sulla questione delle mafie nel Nord Italia. Dopo il botta a risposta in diretta televisiva con Roberto Maroni nel 2010, adesso lo scrittore napoletano si rivolge a un altro ministro dell’Interno e leader del Carroccio: Matteo, presente in Sicilia e Calabria proprio nei giorni di ferragosto. “Vada Matteoin Calabria e chieda scusa perquello che la Lega continua a non fare. Poi visto che si trova da quelle parti ...