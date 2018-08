Il flipper | la naja | i ghiaccioli | è il governo della nostalgia

lastampa

: RT @ciapalchelghe: La lira, la naja, i flipper, il posto fisso, i confini chiusi, l'Italia senza stranieri, la vacanza a Rimini. Tutte imma… - DaniloAlonzi : RT @ciapalchelghe: La lira, la naja, i flipper, il posto fisso, i confini chiusi, l'Italia senza stranieri, la vacanza a Rimini. Tutte imma… - 4lreadyTaken : RT @ciapalchelghe: La lira, la naja, i flipper, il posto fisso, i confini chiusi, l'Italia senza stranieri, la vacanza a Rimini. Tutte imma… - arcarosa : RT @ciapalchelghe: La lira, la naja, i flipper, il posto fisso, i confini chiusi, l'Italia senza stranieri, la vacanza a Rimini. Tutte imma… -

(Di martedì 14 agosto 2018) L'esecutivo del cambiamento punta sul revival estivo per annunciare le prossime iniziative I simboli del passato usati con strategia per mettere in discussione diritti civili, euro e scienza